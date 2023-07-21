21 июля
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Политика

Путин не смог на вертолете прилететь в Североморск

Президент РФ Владимир Путин накануне планировал посетить Североморск. Однако по независящим от российского лидера причинам этого не произошло.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Нарушительницей планов главы государства оказалась погода в регионе, указывает "СеверПост".

На совещании по развитию ЗАТО и арктических городов уже в Мурманске Путин сказал: "Хотели туда на «вертушках» добраться, но по погоде не получилось".

Кольский мост в Мурманске перекрыли. Но когда над ним пролетели три вертолета, сооружение вновь открыли для движения транспорта.

Президент РФ 20 июля находился с рабочей поездкой в Мурманской области.

Ранее Путин пообещал выплачивать 5 млн рублей за смерть на стройке защитных рубежей.

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