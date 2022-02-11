Путин объяснил, почему адресовал Зеленскому фразу «терпи, моя красавица»

Напомним, ранее Путин прокомментировал недовольство президента Украины Владимира Зеленского текстом Минских соглашений.

«Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Нравится, не нравится — терпи, моя красавица», — сказал он.

Эти слова стали поводом для скандала, который обсуждают уже несколько дней. Путин пояснил, что фраза не имела никакого «личного измерения».

Путин также подчеркнул, что Зеленский выбрал не совсем правильную позицию с точки зрения соблюдения договоренностей.

«Вопрос только в том, что когда мы слышим от главы государства такие комментарии, что что-то нравится, а что-то не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности, в том числе и самой Украины, то мне кажется, что это не тот формат. Если государство приняло на себя определенные обязательства, тем более закрепленные в нормах международного права и в резолюции по безопасности ООН, то всем нужно исполнять и договариваться о том, как это сделать», — пояснил президент России.

Кстати, Зеленский назвал «перебором» слова про красавицу. Причем фразу он принял как адресованную не ему лично, а всей Украине.