1 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Путин освободил от должности первого замсекретаря Совбеза

Президент Владимир Путин освободил от должности первого заместителя секретаря Совбеза Юрия Аверьянова 1 февраля. Соответствующий указ опубликовали на сайте правовой информации.

Депутат. Портфель.
Депутат. Портфель.
CC0

В аппарате Совбеза рассказали, что такое решение приняли из-за окончания контракта. Аверьянов уже перешел на другую должность, уточняет ТАСС.

Юрия Аверьянова назначили помощником председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.

Кроме того, теперь он советчик руководителя координационной группы по вопросам СВО Андрея Турчака, подчеркивают в Telegram-канале фракции.

Аверьянову 73 года. На разных постах он работал в администрации российского президента более 20 лет. Служил в ВС СССР и РФ.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость