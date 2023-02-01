Путин освободил от должности первого замсекретаря Совбеза

Президент Владимир Путин освободил от должности первого заместителя секретаря Совбеза Юрия Аверьянова 1 февраля. Соответствующий указ опубликовали на сайте правовой информации.

В аппарате Совбеза рассказали, что такое решение приняли из-за окончания контракта. Аверьянов уже перешел на другую должность, уточняет ТАСС.

Юрия Аверьянова назначили помощником председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.

Кроме того, теперь он советчик руководителя координационной группы по вопросам СВО Андрея Турчака, подчеркивают в Telegram-канале фракции.

Аверьянову 73 года. На разных постах он работал в администрации российского президента более 20 лет. Служил в ВС СССР и РФ.