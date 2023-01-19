Путин окунулся в иордань на Крещение в Подмосковье

Однако фото- и видеокадров момента купания российского лидера его пресс-служба не предоставит, указывает Lenta.ru.
Путин окунулся в купель на территории Московской области.
В прошлом году Путин прислушался к рекомендациям Церкви и не стал окунаться в прорубь на Крещение из-за ситуации с пандемией.
Иордани президента
В 2018 году Путин окунулся в иордань на озере Селигер после посещения мужского монастыря «Нило-Столобенская пустынь».
В 2021 году президент принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье.
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