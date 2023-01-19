Путин окунулся в иордань на Крещение в Подмосковье

Президент РФ Владимир Путин окунулся в прорубь на Крещение, сообщил пресс-секретарь глава государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС .

Путин поучаствовал в крещенских купаниях, 19 января 2021 года, Московская область.

Однако фото- и видеокадров момента купания российского лидера его пресс-служба не предоставит, указывает Lenta.ru.

Путин окунулся в купель на территории Московской области.

В прошлом году Путин прислушался к рекомендациям Церкви и не стал окунаться в прорубь на Крещение из-за ситуации с пандемией.

Иордани президента

В 2018 году Путин окунулся в иордань на озере Селигер после посещения мужского монастыря «Нило-Столобенская пустынь».

В 2021 году президент принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье.