Путин освободил Суркова от должности помощника президента «из-за смены курса»

Напомним, об уходе Суркова с госслужбы еще 25 января сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его словам, Сурков решил уйти «в связи со сменой курса на украинском направлении».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что указа нет и Сурков остается помощником президента.
Тем не менее, как отмечал Чеснаков отмечал, решение об уходе Сурковым принято и не изменится.
«Будет заниматься медитацией», — пошутил политолог.
Сурков в администрации президента занимался вопросами Украины. В октябре 2019 года он заявил, что «путинизм» является хорошо работающим методом управления государством, поэтому изучать его — «очень полезное начинание».
Ранее в Кремле подтвердили, что замглавы АП Дмитрий Козак будет заниматься вопросами интеграции и украинской проблематикой.