Путин освободил Суркова от должности помощника президента «из-за смены курса»

Напомним, об уходе Суркова с госслужбы еще 25 января сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его словам, Сурков решил уйти «в связи со сменой курса на украинском направлении».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что указа нет и Сурков остается помощником президента.

Тем не менее, как отмечал Чеснаков отмечал, решение об уходе Сурковым принято и не изменится.

«Будет заниматься медитацией», — пошутил политолог.

Сурков в администрации президента занимался вопросами Украины. В октябре 2019 года он заявил, что «путинизм» является хорошо работающим методом управления государством, поэтому изучать его — «очень полезное начинание».

Ранее в Кремле подтвердили, что замглавы АП Дмитрий Козак будет заниматься вопросами интеграции и украинской проблематикой.