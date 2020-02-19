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Политика

Путин освободил Суркова от должности помощника президента «из-за смены курса»

Президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.

Владислав Сурков и Дмитрий Медведев.
Владислав Сурков и Дмитрий Медведев.
kremlin.ru

Напомним, об уходе Суркова с госслужбы еще 25 января сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его словам, Сурков решил уйти «в связи со сменой курса на украинском направлении».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что указа нет и Сурков остается помощником президента.

Тем не менее, как отмечал Чеснаков отмечал, решение об уходе Сурковым принято и не изменится.

«Будет заниматься медитацией», — пошутил политолог.

Сурков в администрации президента занимался вопросами Украины. В октябре 2019 года он заявил, что «путинизм» является хорошо работающим методом управления государством, поэтому изучать его — «очень полезное начинание».

Ранее в Кремле подтвердили, что замглавы АП Дмитрий Козак будет заниматься вопросами интеграции и украинской проблематикой.

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