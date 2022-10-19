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Политика

Путин подарил Берлускони 20 бутылок водки

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони рассказал, что смог восстановить свои отношения с президентом РФ на фоне российской спецоперации на Украине, La Presse.

Сильвио Берлускони и Владимир Путин. Сочи, 2005 год.
Сильвио Берлускони и Владимир Путин. Сочи, 2005 год.
kremlin.ru

По словам Берлускони, Путин прислал ему 20 бутылок водки и «милое письмо», указывает Газета.Ru.

Итальянский политик в ответ отправил российскому лидеру «Ламбруско» и послание.

Однако «восстановить дружбу» не получилось — обмен алкоголем и письмами произошел 20 лет назад, указывает regnum.ru. О чем потом и рассказал Берлускони, увидев публикацию итальянского агентства.

Ранее Берлускони завел TikTok, чтобы рассказать анекдот про себя, Папу Римского и Путина. В 2018 году итальянский политик на дне рождения Путина раскрыл «распространенную ложь».

Из-за дня рождения российского лидера Берлускони пропустил проходящие в Милане съезд партии «Вперед, Италия». В 2017 году итальянский друг Путина также посетил день рождения российского президента в Сочи. Итальянский политик подарил Путину огромный пододеяльник.

А ранее Сильво Берлускони и Владимир Путин вместе посещали Алтай.

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