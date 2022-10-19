Путин подарил Берлускони 20 бутылок водки

По словам Берлускони, Путин прислал ему 20 бутылок водки и «милое письмо», указывает Газета.Ru.
Итальянский политик в ответ отправил российскому лидеру «Ламбруско» и послание.
Однако «восстановить дружбу» не получилось — обмен алкоголем и письмами произошел 20 лет назад, указывает regnum.ru. О чем потом и рассказал Берлускони, увидев публикацию итальянского агентства.
Ранее Берлускони завел TikTok, чтобы рассказать анекдот про себя, Папу Римского и Путина. В 2018 году итальянский политик на дне рождения Путина раскрыл «распространенную ложь».
Из-за дня рождения российского лидера Берлускони пропустил проходящие в Милане съезд партии «Вперед, Италия». В 2017 году итальянский друг Путина также посетил день рождения российского президента в Сочи. Итальянский политик подарил Путину огромный пододеяльник.
А ранее Сильво Берлускони и Владимир Путин вместе посещали Алтай.