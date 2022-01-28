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Политика

Путин узаконил пожизненное лишение свободы для педофилов

Президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном тюремном заключении для педофилов-рецидивистов. Ддокумент опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Тюрьма.
Тюрьма.
СС0

Пожизненное заключение будут назначать педофилам, которые повторно совершили преступления в отношении половой неприкосновенности детей до 18 лет, а не 14, как ранее.

Также пожизненное будет назначаться за первое преступление против половой неприкосновенности ребенка, если в нем пострадали два и более детей или если насилие было сопряжено с другими тяжкими и особо тяжкими преступлениями.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что педофилов-рецидивистов нужно не только наказывать пожизненным лишением свободы, но и отправлять на тяжелые работы на северные территории.

Напомним, закон решили изменить вскоре после резонансного убийства ребенка в Костроме. В смерти 5-летней девочки подозревают раннее судимых 24-летнего Вадима Белякова и 44-летнего Дениса Герасимова. Последний ранее отбывал срок за педофилию и изготовление детской порнографии.

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