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Политика

Путин предложил челябинскому губернатору «съездить на свалку и понюхать»

23 декабря на заседании Госсовета президент Владимир Путин предложил челябинскому губернатору Алексею Текслеру (а на его примере — и остальным главам регионов) почаще бывать на полигоне твердых бытовых отходов. Стенограмма заседания размещена на сайте президента.

Владимир Путин проводит заседание президиума Госсовета в Белокурихе.
Владимир Путин проводит заседание президиума Госсовета в Белокурихе.
kremlin.ru

Путин решил проверить, что губернатор Текслер знает о полигонах ТБО в районе областного центра и возле Магнитогорска, которые считаются одними из крупнейших в Европе.

«Вы сами там были, на этой свалке, нюхали?» — задал вопрос Путин губернатору.

Текслер, вероятно, был готов к этому вопросу, он браво доложил, что «был, наверное, с десяток раз. Последний раз, наверное, чуть больше месяца назад».

Также он рассказал, что будет сделано для снижения социальной напряженности вокруг свалок.

Алексей Текслер,
губернатор Челябинской области:

На пресс-конференции, Владимир Владимирович, был вопрос журналистки по поводу магнитогорской свалки. Так вот мы уже к июлю следующего года завершим строительство нового полигона под Магнитогорском, и ту свалку, о которой шла речь, которая находится непосредственно рядом с городом, начнём по аналогии с Челябинском рекультивировать.

Ранее об этой свалке на Госсовете рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко, которая курирует нацпроект «Экология».

По ее словам, крупнейшая свалка в границах Челябинска эксплуатировалась с 1949 года и стала одной из крупнейших в Европе среди свалок, которые находятся в границах города.

Свалка под Челябинском.
Свалка под Челябинском.
Открытые источники.

Полигон занимает площадь более 74 гектаров, а высота свалочного тела — уже более 40 метров.

«К 2024 году в России будет ликвидирована 191 свалка в границах городов и 88 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда. В 2021 году мы закончим инвентаризацию всех наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда и запланируем их рекультивацию», — пояснила Абрамченко.

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