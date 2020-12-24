Путин предложил челябинскому губернатору «съездить на свалку и понюхать»

Путин решил проверить, что губернатор Текслер знает о полигонах ТБО в районе областного центра и возле Магнитогорска, которые считаются одними из крупнейших в Европе.
«Вы сами там были, на этой свалке, нюхали?» — задал вопрос Путин губернатору.
Текслер, вероятно, был готов к этому вопросу, он браво доложил, что «был, наверное, с десяток раз. Последний раз, наверное, чуть больше месяца назад».
Также он рассказал, что будет сделано для снижения социальной напряженности вокруг свалок.
Алексей Текслер,
губернатор Челябинской области:
На пресс-конференции, Владимир Владимирович, был вопрос журналистки по поводу магнитогорской свалки. Так вот мы уже к июлю следующего года завершим строительство нового полигона под Магнитогорском, и ту свалку, о которой шла речь, которая находится непосредственно рядом с городом, начнём по аналогии с Челябинском рекультивировать.
Ранее об этой свалке на Госсовете рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко, которая курирует нацпроект «Экология».
По ее словам, крупнейшая свалка в границах Челябинска эксплуатировалась с 1949 года и стала одной из крупнейших в Европе среди свалок, которые находятся в границах города.
Полигон занимает площадь более 74 гектаров, а высота свалочного тела — уже более 40 метров.
«К 2024 году в России будет ликвидирована 191 свалка в границах городов и 88 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда. В 2021 году мы закончим инвентаризацию всех наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда и запланируем их рекультивацию», — пояснила Абрамченко.