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16 мая
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Политика

Путин предложил провести опрос по поводу строительства храма в Екатеринбурге

Президент Владимир Путин прокомментировал конфликт вокруг строительства храма в Екатеринбурге в ходе медиафорума ОНФ в Сочи. По его мнению, нужно провести опрос, пишет РБК.

Жители Екатеринбурга.
Жители Екатеринбурга.
Александр Зайцев, екатеринбург.рф

По словам Путина, нужно обязательно учесть мнение людей, «если речь идет о местных жителях, а не записных активистах из Москвы, которые приехали пошуметь».

Владимир Путин,
президент России:

Храм должен объединять людей, не разъединять. Есть простой способ — провести опрос.



При этом президент подчеркнул, что в данной ситуации нужно учитывать и мнение меньшинства.

Владимир Путин,
президент России:

Вот мне сказали, что предполагается снос деревьев. Пусть инвесторы тогда обеспечат, чтобы в другом месте разбили сквер, чтобы мамочкам с колясками было где погулять. Надо не разъединять людей, а объединять, и этим должны заниматься городские власти.

В Екатеринбурге с 13 мая продолжаются несанкционированные акции протеста против строительства храма на месте сквера у Театра драмы в центре города. Во вторник после стычки протестующих с бойцами ОМОНа задержали более 20 человек, а в среду, 15 мая, — более 70.

Возведение храма Святой Екатерины приурочено к 300-летию Екатеринбурга, которое будет отмечаться в 2023 году. Место для строительства выбрали в феврале 2019-го. Власти региона отказываются прекратить стройку, настаивая, что она ведется на законных основаниях.

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