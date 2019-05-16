Путин предложил провести опрос по поводу строительства храма в Екатеринбурге

По словам Путина, нужно обязательно учесть мнение людей, «если речь идет о местных жителях, а не записных активистах из Москвы, которые приехали пошуметь».

Храм должен объединять людей, не разъединять. Есть простой способ — провести опрос.





При этом президент подчеркнул, что в данной ситуации нужно учитывать и мнение меньшинства.

Владимир Путин,

президент России:

Вот мне сказали, что предполагается снос деревьев. Пусть инвесторы тогда обеспечат, чтобы в другом месте разбили сквер, чтобы мамочкам с колясками было где погулять. Надо не разъединять людей, а объединять, и этим должны заниматься городские власти.