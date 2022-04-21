21 апреля
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Политика

Путин приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе и не лезть в катакомбы

Президент России Владимир Путин назвал нецелесообразным штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе и приказал отменить его.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Слова главы государства публикуются на сайте Кремля.

«Это тот случай, когда мы должны думать, — то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, — о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», — сказал он на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

Путин призвал заблокировать промышленную зону завода так, «чтобы муха не пролетела».

Глава государства также подтвердил, что всем сдавшимся в плен в Мариуполе гарантирована жизнь и обращение «в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами».

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