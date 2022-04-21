Путин приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе и не лезть в катакомбы

Слова главы государства публикуются на сайте Кремля.
«Это тот случай, когда мы должны думать, — то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, — о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», — сказал он на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу.
Путин призвал заблокировать промышленную зону завода так, «чтобы муха не пролетела».
Глава государства также подтвердил, что всем сдавшимся в плен в Мариуполе гарантирована жизнь и обращение «в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами».