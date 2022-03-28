Лавров прокомментировал слухи о здоровье Шойгу

Ранее некоторые СМИ сообщили об ухудшении здоровья министра обороны.

«Не хочу комментировать бредятину. Потому что это именно бредятина, которую распространяют и спецслужбы Украины. Как вы сейчас упомянули, ее распространяют и наши неолибералы российские, находящиеся сейчас за границей. Видимо, им там с утра подают материалы, которые необходимо озвучить, и они их озвучивают», — цитирует Лаврова «Интерфакс».