28 марта
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Жизнь

Лавров прокомментировал слухи о здоровье Шойгу

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал бредятиной и откровенной ложью слухи о здоровье и «пропаже» министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
mil.ru

Ранее некоторые СМИ сообщили об ухудшении здоровья министра обороны.

«Не хочу комментировать бредятину. Потому что это именно бредятина, которую распространяют и спецслужбы Украины. Как вы сейчас упомянули, ее распространяют и наши неолибералы российские, находящиеся сейчас за границей. Видимо, им там с утра подают материалы, которые необходимо озвучить, и они их озвучивают», — цитирует Лаврова «Интерфакс».

Глава МИД добавил, что все правительство и администрация президента работает исходя из интересов страны и тех должностных обязанностей, которые на низ возложены.

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