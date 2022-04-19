О начале нового этапа спецоперации России на Украине заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today .

Россия, по словам главы МИДа, намерена полностью освободить территории Донецкой и Луганской народных республик, передает ТАСС.

«Эта операция продолжится, следующая фаза этой операции начинается, и мне кажется, сейчас будет важный момент», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия не рассматривает возможность применения ядерного оружия, речь идет только об обычных вооружениях.

Также Москва не ставит своей целью смену власти в Киеве, добавил министр.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства 19 апреля заявил, что в ближайшее время российская армия внедрит новые способы ведения боевых действий, отмечают «Известия».

Он не конкретизировал, но сказал, что новые способы позволят «лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства».

По словам министра, Россия «идет по пути использования передовых телекоммуникационных технологий, в том числе с внедрением элементов искусственного интеллекта».