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Политика

Путин приступил к оглашению послания Федеральному собранию. Подробности о церемонии

20 февраля в Гостином дворе проходит церемония оглашения послания президента Федеральному Собранию. Это уже 15-е обращение главы государства.

Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию.
Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию.
kremlin.ru

На церемонии присутствуют члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, сообщает пресс-служба Кремля.

Послание главы государства уже во второй раз прозвучит не в Кремле.

В 2018 году Путин выступал с посланием в выставочном зале «Манеж», сообщает «Интерфакс». В обоих случаях это объясняется техническими причинами. В этом году — продолжающимся ремонтом Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца. В прошлом — расширением списка приглашенных и использованием в процессе мультимедийных технологий: тогда послание президента впервые сопровождалось демонстрацией на больших экранах новых российских разработок в сфере вооружений.

Как будет оформлено выступление Путина, в этот раз не сообщалось, но, по сведениям агентства, во время послания вновь будет использована инфографика.

Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию.
Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию.
kremlin.ru

По мнению экспертов, послание в отличие от прошлогоднего будет гораздо меньше ориентировано на зарубежную аудиторию: эксперты ждут конкретизации и развития темы национальных целей и проектов, направленных на решение стратегических задач страны.

В экспертном сообществе не исключают и объявления президентом конкретных мер социальной поддержки для разных групп населения, причем на самую ближайшую перспективу. Соответственно аналитики рассчитывают, что в послании прозвучат и слова об источниках финансирования этих шагов.

По их мнению, послание может стать важным сигналом региональным руководителям, которым напомнят об их роли и ответственности за достижение национальных целей развития до 2024 года.

Долгое время президент обращался с посланием к парламенту в конце года. Это мероприятие — конституционная обязанность главы государства. В современной России президент оглашал послание 24 раза, из них Путин — 14 раз.

В 2017 году послания Путина Федеральному собранию не было.

В истории президентских посланий были и другие исключения. Так, в 2014 году Путин, вопреки традиции, обращался к Федеральному собранию дважды: кроме регулярного послания в конце года, 18 марта, Путин собрал парламент внепланово, чтобы объявить о вхождении Крыма в состав России.

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