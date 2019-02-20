Путин приступил к оглашению послания Федеральному собранию. Подробности о церемонии

20 февраля в Гостином дворе проходит церемония оглашения послания президента Федеральному Собранию. Это уже 15-е обращение главы государства.

На церемонии присутствуют члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, сообщает пресс-служба Кремля.

Послание главы государства уже во второй раз прозвучит не в Кремле.

В 2018 году Путин выступал с посланием в выставочном зале «Манеж», сообщает «Интерфакс». В обоих случаях это объясняется техническими причинами. В этом году — продолжающимся ремонтом Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца. В прошлом — расширением списка приглашенных и использованием в процессе мультимедийных технологий: тогда послание президента впервые сопровождалось демонстрацией на больших экранах новых российских разработок в сфере вооружений.

Как будет оформлено выступление Путина, в этот раз не сообщалось, но, по сведениям агентства, во время послания вновь будет использована инфографика.

Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию. kremlin.ru

По мнению экспертов, послание в отличие от прошлогоднего будет гораздо меньше ориентировано на зарубежную аудиторию: эксперты ждут конкретизации и развития темы национальных целей и проектов, направленных на решение стратегических задач страны.

В экспертном сообществе не исключают и объявления президентом конкретных мер социальной поддержки для разных групп населения, причем на самую ближайшую перспективу. Соответственно аналитики рассчитывают, что в послании прозвучат и слова об источниках финансирования этих шагов.

По их мнению, послание может стать важным сигналом региональным руководителям, которым напомнят об их роли и ответственности за достижение национальных целей развития до 2024 года.

Долгое время президент обращался с посланием к парламенту в конце года. Это мероприятие — конституционная обязанность главы государства. В современной России президент оглашал послание 24 раза, из них Путин — 14 раз.

В 2017 году послания Путина Федеральному собранию не было.

В истории президентских посланий были и другие исключения. Так, в 2014 году Путин, вопреки традиции, обращался к Федеральному собранию дважды: кроме регулярного послания в конце года, 18 марта, Путин собрал парламент внепланово, чтобы объявить о вхождении Крыма в состав России.