Путин рассказал страшную историю про старичка, отвечая на вопрос о деле Голунова

Президента России Владимира Путина на его большой пресс-конференции спросили о деле журналиста Ивана Голунова, а также поинтересовались, не пришло ли время «перетряхнуть МВД».

Сотрудник агентства «Интерфакс» Ксения Голованова, задавая вопрос Путину, подчеркнула, что 2019 год был богат на скандалы.

«Один из них — дело Голунова. Вы назвали эту ситуацию беспределом и сказали, что виновные должны быть найдены. С тех пор виновные не найдены, материалы засекречены. Полная безнаказанность и принцип „своих не сдаем“. Может, пришло время перетряхнуть и почистить наши правоохранительные органы? Можете ли вы гарантировать, что дело доведут до конца, а не спустят на тормозах?» — обратилась журналистка к президенту.

Глава государства приступил к развернутому ответу. Начал с предложения вновь реформировать МВД, вспомнив при этом историю про старичка.

«Я начинал свою трудовую деятельность в органах безопасности. Когда я только пришел, там еще были ветераны службы. Они разбегались по кабинетам, когда в здание входил один старичок. Он работал в 36−37 годах… тогда как раз были чистки в правоохранительных органах. Тогда человек приходил на работу утром, против него возбуждали уголовное дело, а вечером уже выдавали семье тело расстрелянного. Этот старичок приводил в исполнение эти приговоры», — рассказал президент.

Этой историей Путин напомнил, что страна уже проходила через чистки. И, по его словам, время показало, что лучше их не проводить.

Иван Голунов под арестом. Евгений Фельдман для «Медузы» ( CC BY 4.0)

При этом, как он подчеркнул, совершенно очевидно, что необходимо совершенствовать работу органов и контролировать со стороны общественности. И это дополнит механизм, который уже эффективно работает в системе МВД.

«Там работают службы собственной безопасности и работают эффективно. Поэтому принцип „своих не сдаем“ — совершенно некорректен. Да, наверное, такие случаи (как с Голуновым) могут быть, когда начальство хочет прикрыть кого-то, но, повторю еще раз, службы собственной безопасности работают достаточно эффективно. И значительное количество уголовных дел, а их много, которые возбуждаются против сотрудников, основаны на материалах этой службы», — отметил Путин.

Что касается засекреченности, то, как он разъяснил, сделано это не для того, чтобы утаить от общественности ход расследования, а из-за того, что в нем раскрываются вопросы организации оперативно-розыскной деятельности, которые считаются закрытыми.

Не стоит говорить и про «тормоза», подчеркнул Путин. По его данным, от работы отстранены пять человек, все уволены из МВД и против них возбуждены уголовные дела.

«И следствие ведет Следственный комитет, а не МВД», — заключил президент.