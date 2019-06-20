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Жизнь

Судить всех виновных. Путин прокомментировал дело журналиста Голунова

Владимир Путин вспомнил о ситуации с арестом журналиста Ивана Голунова во время прямой линии. «Я поговорю с Генпрокуратурой, ФСБ, МВД», — пообещал глава государства.

Прямая линия с Владимиром Путиным. 20 июня 2019 года.
Прямая линия с Владимиром Путиным. 20 июня 2019 года.
kremlin.ru

Президент выразил надежду на то, что следственные действия начнутся в отношении всех виновных в этом инциденте. Он также напомнил, что по делу Голунова уже уволили не только непосредственных исполнителей, но и генералов МВД, которые также были причастны к «этой ненормальной ситуации».

Путин считает, что нужно сделать так, чтобы подобное не повторялось. «Нужно создать отдельное направление во внутренней безопасности МВД. И ФСБ нужно этим заниматься, — сказал президент России.

Напомним, Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере 6 июня в центре Москвы. В рюкзаке и квартире корреспондента нашли наркотики. Журналист заявил, что запрещенные вещества ему подбросили. Его посадили под домашний арест.

Иван Голунов под арестом.
Иван Голунов под арестом.
Евгений Фельдман для «Медузы» (CC BY 4.0)

После проведенных экспертиз выяснилось, что в биоматериалах журналиста отсутствуют следы наркотических веществ, а на пакетиках с наркотиками обнаружили ДНК других людей. В итоге журналиста отпустили, дело против него закрыли.

СКР ведет проверку правомерности действий полицейских. Также после этого происшествия председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проанализировать применение «наркотической» статьи 228 и статьи 303 о фальсификации доказательств УК РФ.

Иван Голунов известен антикоррупционными расследованиями. В частности, журналист писал о недвижимости вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и переделе рынка похоронных услуг.

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