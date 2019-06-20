Судить всех виновных. Путин прокомментировал дело журналиста Голунова

Владимир Путин вспомнил о ситуации с арестом журналиста Ивана Голунова во время прямой линии. «Я поговорю с Генпрокуратурой, ФСБ, МВД», — пообещал глава государства.

Президент выразил надежду на то, что следственные действия начнутся в отношении всех виновных в этом инциденте. Он также напомнил, что по делу Голунова уже уволили не только непосредственных исполнителей, но и генералов МВД, которые также были причастны к «этой ненормальной ситуации».

Путин считает, что нужно сделать так, чтобы подобное не повторялось. «Нужно создать отдельное направление во внутренней безопасности МВД. И ФСБ нужно этим заниматься, — сказал президент России.

Напомним, Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере 6 июня в центре Москвы. В рюкзаке и квартире корреспондента нашли наркотики. Журналист заявил, что запрещенные вещества ему подбросили. Его посадили под домашний арест.

Иван Голунов под арестом. Евгений Фельдман для «Медузы» ( CC BY 4.0)

После проведенных экспертиз выяснилось, что в биоматериалах журналиста отсутствуют следы наркотических веществ, а на пакетиках с наркотиками обнаружили ДНК других людей. В итоге журналиста отпустили, дело против него закрыли.

СКР ведет проверку правомерности действий полицейских. Также после этого происшествия председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проанализировать применение «наркотической» статьи 228 и статьи 303 о фальсификации доказательств УК РФ.

Иван Голунов известен антикоррупционными расследованиями. В частности, журналист писал о недвижимости вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и переделе рынка похоронных услуг.