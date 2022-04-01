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Политика

Путин разрешил рублями платить за самолеты иностранным кредиторам

Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе в рубли платежей иностранным кредиторам за самолеты, сообщает РИА «Новости».

Самолет в небе. Авиасообщение.
Самолет в небе. Авиасообщение.
CC0

Путин подписал указ «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами».

«Указ президента Российской Федерации от 01.04.2022 № 179», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет покупке, аренде и лизинге воздушных судов, а также вспомогательных силовых установок и авиадвигателей.

Согласно указу, российские компании смогут заплатить за лизинг и покупку самолетов физлицам и юрлицам из недружественных стран в рублях — на счета, открытые в банках РФ.

«На счет основного хозяйственного общества — резидента, открытый в российской кредитной организации, средства в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте», — поясняют в тексте.

Сумму платежа будут рассчитывать по официальному курсу Центробанка на дату платежа.

Ранее Путин дал возможность российским компаниям регистрировать взятые в лизинг иностранные самолеты.

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