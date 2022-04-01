Путин разрешил рублями платить за самолеты иностранным кредиторам

Путин подписал указ «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами».
«Указ президента Российской Федерации
от 01.04.2022№ 179», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Речь идет покупке, аренде и лизинге воздушных судов, а также вспомогательных силовых установок и авиадвигателей.
Согласно указу, российские компании смогут заплатить за лизинг и покупку самолетов физлицам и юрлицам из недружественных стран в рублях — на счета, открытые в банках РФ.
«На счет основного хозяйственного общества — резидента, открытый в российской кредитной организации, средства в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте», — поясняют в тексте.
Сумму платежа будут рассчитывать по официальному курсу Центробанка на дату платежа.
Ранее Путин дал возможность российским компаниям регистрировать взятые в лизинг иностранные самолеты.