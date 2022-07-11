Путин упростил получение российского паспорта для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощенной процедуры получения российского гражданства для жителей Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также Украины. Документ опубликован официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с указом, украинцы могут получить российский паспорт без соблюдения ранее необходимых условий, в том числе, проживания в России на протяжении пяти лет, проверки знания русского языка и наличия источника средств к существованию.

Ранее сообщалось, с 2019 года таким правом обладали жители ДНР и ЛНР. Затем упростили получение паспорта гражданина России для жителей Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что было бы правильным лишать гражданства и запрещать въезд в Россию тем, кто не поддерживает спецоперацию на Украине.