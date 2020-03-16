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Политика

Путин заявил, что плевать он хотел на санкции Запада из-за Украины

Владимир Путин уверен, что Россия смогла компенсировать убытки от западных санкций и ей «плевать» на ограничительные меры. Давление Запада, считает президент, пошло на пользу российской экономике и позволило «включить мозги».

Владимир Путин в Сочи на концерте по случаю Дня знаний.
Владимир Путин в Сочи на концерте по случаю Дня знаний.
www.kremlin.ru

Президент России дал большое интервью агентству ТАСС, в котором высказался относительно ограничительных мер, на которых, по словам президента, страна потеряла около $50 млрд, но смогла их компенсировать.

Путин подчеркнул, что в условиях санкций Россия восстановила сельское хозяйство, а также наладила экспорт.

«Да плевать на них, на эти санкции», — сказал Путин в интервью ТАСС.

Санкции пошли России на пользу, уверен президент, они диверсифицируют российскую экономику и фактически способствуют решению главной задачи. При этом Путин не согласился с тем, что зеркальные ограничительные меры, которые Россия ввела против стран Запада, наносят вред.

Зерно.
Зерно.
СС0

«Это освободило наш внутренний рынок. У нас, если мы говорим о прошлых годах, начиная с 2000-х и так далее, у нас все время говорили про сельское хозяйство как про черную дыру, наверняка вы это помните. Какая же она дыра сегодня? У нас, уже не помню, во сколько раз там выросло производство сельского хозяйства. По-моему, в 2,6 раза», — указал глава государства.

Впрочем, Путин отметил, что ограничительные меры негативно влияют на мировую экономику и Европу. По его мнению, все мировое экономическое пространство «перекашивает» из-за санкций.

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