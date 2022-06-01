1 июня
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Политика

Путин поздравил детей и заявил, что Россия будет укреплять самостоятельность и суверенитет

Президент России Владимир Путин записал видеообращению ко Дню защиты детей. В нем он заявил, что Россия в стремительно меняющемся мире будет только укреплять свою силу и суверенитет.

Владимир Путин на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015.
Владимир Путин на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015.
kremlin.ru

Путин поздравил школьников, родителей и педагогов с праздником, пишет ТАСС.

«Вы живете, растете в очень динамичное время, когда мир меняется, причем меняется стремительно. Россия в этом сложном мире, уверен, будет только укреплять свою силу, самостоятельность, суверенитет», — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что успех страны зависит от труда и достижений россиян, объединенных общими ценностями, культурой, традициям и уважением к истории.

Страна также будет развиваться в таких сферах, как экономика, технологии и наука, сообщает «Лента.ру».

Ранее Владимир Путин заявил, что санкционный «блицкриг» против России не удался.

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