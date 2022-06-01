Путин поздравил детей и заявил, что Россия будет укреплять самостоятельность и суверенитет

Путин поздравил школьников, родителей и педагогов с праздником, пишет ТАСС.

«Вы живете, растете в очень динамичное время, когда мир меняется, причем меняется стремительно. Россия в этом сложном мире, уверен, будет только укреплять свою силу, самостоятельность, суверенитет», — сказал президент.