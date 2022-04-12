Путин заявил, что санкионнный «блицкриг» против России не удался

«Тот „блицкриг“, на который рассчитывали наши недоброжелатели, он, конечно, не состоялся, это очевидно. Наша финансовая система, промышленность работают ритмично», — сказал Путин на переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

Он также отметил, что расчеты за газ в рублях минимизируют негативное влияние санкций и для Минска.

«Россия сохраняет самые благоприятные цены на нефть и газ, поставляемые в Белоруссию для внутреннего потребления, при этом расчеты за них переведены на российские рубли», — подчеркнул президент.

Что касается Украины, то Путин назвал происходящее там трагедией, но и не было выбора это остановить.

Лукашенко указал, что если бы Россия запоздала с операцией, то удар нанесли бы по ней.

«Если бы только с военной операцией Россия хоть чуть-чуть опоздала, то по территории России готовились нанести, как они считали, сокрушительный удар, и по соседним областям», — пояснил он после переговоров с Путиным.

Накануне Путин заявил о невозможности изолировать Россию.