Путин заявил об активации проекта «анти-Россия» и объяснил, зачем он нужен

Высказываясь о написании своей статьи, посвященной Украине, Путин подчеркнул: «Судя по всему, началась активная работа по проекту „анти-Россия“, это, конечно, не может не вызывать у нас определенного беспокойства».
Глава государства сделал акцент на том, что проект «анти-Россия» зародился еще в Средневековье и существует до сих пор.
По мнению Путина, антироссийский проект стартовал еще в XVII-XVIII веке, позже его применило польское национальное движение, а перед Первой мировой войной — Австро-Венгрия.
«Цель-то простая, я там пишу — разделяй и властвуй. Перед Первой мировой войной стояла простая цель у потенциальных противников России: просто ослабить страну», — сказал Путин.
Ранее в Китае назвали того, кто сможет погубить Россию.