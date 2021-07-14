Путин заявил об активации проекта «анти-Россия» и объяснил, зачем он нужен

Президент России Владимир Путин заявил о том, что в настоящее время началась активная работа по проекту «анти-Россия», передает РИА Новости .

Высказываясь о написании своей статьи, посвященной Украине, Путин подчеркнул: «Судя по всему, началась активная работа по проекту „анти-Россия“, это, конечно, не может не вызывать у нас определенного беспокойства».

Глава государства сделал акцент на том, что проект «анти-Россия» зародился еще в Средневековье и существует до сих пор.

По мнению Путина, антироссийский проект стартовал еще в XVII-XVIII веке, позже его применило польское национальное движение, а перед Первой мировой войной — Австро-Венгрия .

«Цель-то простая, я там пишу — разделяй и властвуй. Перед Первой мировой войной стояла простая цель у потенциальных противников России : просто ослабить страну», — сказал Путин.

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