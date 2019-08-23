Распри власти: спикер бийской гордумы и краевые единороссы обменялись любезностями

Напомним, бийские единороссы вскоре после начала сессии объявили экстренный перерыв, покинули зал заседаний и больше не вернулись, из-за чего дальнейшая работа оказалось невозможной из-за отсутствия кворума. Депутаты не нашли общего языка из-за вопроса о лишении полномочий четырех депутатов.
Чем недовольны руководители алтайской «ЕР»
В сообщении регионального отделения «Единой России» говорится, что события в бийской думе говорят «о ненадлежащей подготовке руководства к рассмотрению важных вопросов повестки сессии».
В партии считают, что непроработанность вопроса «не может оправдывать дестабилизацию работы» думы.
Из комментария регионального отделения «Единой России»:
Более того: уход с заседания думы, несоблюдение всех необходимых процедур — это и проявление неуважения к коллегам по думе, всем присутствующим на заседании. Это ведет к дискредитации образа депутата и партии в целом.
В региональном отделении подчеркивают: да, фракция пошла на крайние меры, чтобы защитить интересы депутатского корпуса. «Однако до кризиса ситуацию можно было и не доводить», — говорится в комментарии.
Из комментария регионального отделения «Единой России»:
Данная ситуация будет изучена и будут приняты соответствующие решения в соответствии с положением о партийных взысканиях.
Ларейкина вызовут «на ковер» — его пригласили как главу бийских единороссов на заседание президиума регионального политсовета 28 августа.
Спикер думы считает, что у него не было выбора
Сергей Ларейкин подчеркивает: вопрос о лишении мандатов касался не только двух представителей «ЕР», но и коммуниста и члена ЛДПР. «Своих представителей в думе могли потерять тысячи избирателей по причинам, которые нельзя назвать вескими в связи с новыми обстоятельствами».
Под обстоятельствами он имеет ввиду поправки в федеральное законодательство — они вступили в силу в июле и значительно смягчают наказание для тех местных депутатов, которые допустили ошибки при декларировании своих доходов. А именно за это прокуратура требует лишить полномочий бийских народных избранников.
Однако краевой закон по этому поводу примут только 29 июля. «Появятся веские основания, чтобы не лишать депутатов мандата, а избирателей — представителей в думе Бийска», — заявил в своем комментарии Ларейкин.
Он поясняет: изначально предлагалось принять ответ на представление прокурора, но не применять к депутатам крайней меры, то есть не лишать их мандатов.
Сергей Ларейкин,
председатель Бийской городской думы:
Но из-за неподготовленности документа, когда дело дошло до рассмотрения вопроса, я объявил перерыв в заседании Думы. Мы увидели, что среди депутатов есть люди, которые не настроены на конструктивную позицию, и их цель — сделать так, чтобы четыре депутата лишились полномочий. Не буду глубоко вдаваться в их мотивы, но они исключительно политические и не имеют ничего общего с защитой интересов жителей Бийска.
Ларейкин уверен: принятые решения позволили сохранить состав думы, помогут избежать дополнительных выборов и, соответственно, трат из бюджета на их проведение.
Уже не первый конфликт
Это не первый политический инцидент, который возник в этом году с участием Сергеем Ларейкина. В январе он был среди тех депутатов, которые не захотели поддержать поправки в бюджет города сразу в двух чтениях.
Тогда спикера обвинили в желании сместить с поста главу Бийска Александра Студеникина. Однако сам Ларейкин сообщил тогда altapress.ru, что это бред и ситуации будоражат те, кто заинтересован в нестабильности в городе.