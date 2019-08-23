Распри власти: спикер бийской гордумы и краевые единороссы обменялись любезностями

В региональном отделении «Единой России» считают, что действия их коллег в бийской гордуме, которые 22 августа сорвали сессию , доводят ситуацию до кризиса и дискредитируют власть. Спикер и глава бийских единороссов Сергей Ларейкин, в свою очередь, заявляет, что выбора у него не было и он поступил единственно возможным образом. 23 августа стороны обменялись комментариями.

Напомним, бийские единороссы вскоре после начала сессии объявили экстренный перерыв, покинули зал заседаний и больше не вернулись, из-за чего дальнейшая работа оказалось невозможной из-за отсутствия кворума. Депутаты не нашли общего языка из-за вопроса о лишении полномочий четырех депутатов.

Чем недовольны руководители алтайской «ЕР»

В сообщении регионального отделения «Единой России» говорится, что события в бийской думе говорят «о ненадлежащей подготовке руководства к рассмотрению важных вопросов повестки сессии».

В партии считают, что непроработанность вопроса «не может оправдывать дестабилизацию работы» думы.

Из комментария регионального отделения «Единой России»:

Более того: уход с заседания думы, несоблюдение всех необходимых процедур — это и проявление неуважения к коллегам по думе, всем присутствующим на заседании. Это ведет к дискредитации образа депутата и партии в целом.

В региональном отделении подчеркивают: да, фракция пошла на крайние меры, чтобы защитить интересы депутатского корпуса. «Однако до кризиса ситуацию можно было и не доводить», — говорится в комментарии.

Из комментария регионального отделения «Единой России»:

Данная ситуация будет изучена и будут приняты соответствующие решения в соответствии с положением о партийных взысканиях.

Ларейкина вызовут «на ковер» — его пригласили как главу бийских единороссов на заседание президиума регионального политсовета 28 августа.

Администрация г.Бийска. Олег Богданов

Спикер думы считает , что у него не было выбора

Сергей Ларейкин подчеркивает: вопрос о лишении мандатов касался не только двух представителей «ЕР», но и коммуниста и члена ЛДПР. «Своих представителей в думе могли потерять тысячи избирателей по причинам, которые нельзя назвать вескими в связи с новыми обстоятельствами».

Под обстоятельствами он имеет ввиду поправки в федеральное законодательство — они вступили в силу в июле и значительно смягчают наказание для тех местных депутатов, которые допустили ошибки при декларировании своих доходов. А именно за это прокуратура требует лишить полномочий бийских народных избранников.

Однако краевой закон по этому поводу примут только 29 июля. «Появятся веские основания, чтобы не лишать депутатов мандата, а избирателей — представителей в думе Бийска», — заявил в своем комментарии Ларейкин.

Он поясняет: изначально предлагалось принять ответ на представление прокурора, но не применять к депутатам крайней меры, то есть не лишать их мандатов.

Сергей Ларейкин. ok.ru

Сергей Ларейкин,

председатель Бийской городской думы:

Но из-за неподготовленности документа, когда дело дошло до рассмотрения вопроса, я объявил перерыв в заседании Думы. Мы увидели, что среди депутатов есть люди, которые не настроены на конструктивную позицию, и их цель — сделать так, чтобы четыре депутата лишились полномочий. Не буду глубоко вдаваться в их мотивы, но они исключительно политические и не имеют ничего общего с защитой интересов жителей Бийска.

Ларейкин уверен: принятые решения позволили сохранить состав думы, помогут избежать дополнительных выборов и, соответственно, трат из бюджета на их проведение.

Александр Студеникин altapress.ru

Уже не первый конфликт

Это не первый политический инцидент, который возник в этом году с участием Сергеем Ларейкина. В январе он был среди тех депутатов, которые не захотели поддержать поправки в бюджет города сразу в двух чтениях.

Тогда спикера обвинили в желании сместить с поста главу Бийска Александра Студеникина. Однако сам Ларейкин сообщил тогда altapress.ru, что это бред и ситуации будоражат те, кто заинтересован в нестабильности в городе.