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Политика

Рассылку электронных повесток через «Госуслуги» опровергли в Минцифры

В Минцифры опровергли рассылку электронных повесток на «Госуслугах», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Портал Госуслуги.
Портал Госуслуги.
altapress.ru

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что повестки будут высылать как через «Госуслуги», так и по почте в бумажном виде.

«В связи с появившимися публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через „Госуслуги“, сообщаем, что таких планов нет», — подчеркнули в Минцифры.

Напомним, сегодня российский президент объявил частичную мобилизацию. Что это значит и кого она коснется — здесь.

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