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Политика

Развивать энергетику Барнаула будет молодой управленец, заведовавший правовым отделом

В Барнауле на должность председателя комитета по энергоресурсам и газификации назначили Александра Бавыкина, сообщает мэрия города.

Александр Бавыкин, глава комитета по энергоресурсам и газификации Барнаула.
Александр Бавыкин, глава комитета по энергоресурсам и газификации Барнаула.
t.me/barnaul_org.

Напомним, прежний начальник комитета по энергоресурсам и газификации Александр Кощеев подал в отставку перед отопительным сезоном.

«Бавыкин с 20 октября 2021 года назначен на главную должность муниципальной службы. Соответствующее распоряжение подписал глава Барнаула Вячеслав Франк», — рассказали в мэрии.

До назначения Бавыкин с 2012 года замещал должность заведующего правовым отделом в администрации Железнодорожного района.

Новый глава горкома родился 11 июля 1984 года в Барнауле. В органах местного самоуправления работает с 2008 года.

Ранее развитием туризма в Барнауле занялся молодой управленец, который анализировал налоги.

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