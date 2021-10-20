Развивать энергетику Барнаула будет молодой управленец, заведовавший правовым отделом

Напомним, прежний начальник комитета по энергоресурсам и газификации Александр Кощеев подал в отставку перед отопительным сезоном.
«Бавыкин с 20 октября 2021 года назначен на главную должность муниципальной службы. Соответствующее распоряжение подписал глава Барнаула Вячеслав Франк», — рассказали в мэрии.
До назначения Бавыкин с 2012 года замещал должность заведующего правовым отделом в администрации Железнодорожного района.
Новый глава горкома родился 11 июля 1984 года в Барнауле. В органах местного самоуправления работает с 2008 года.
Ранее развитием туризма в Барнауле занялся молодой управленец, который анализировал налоги.