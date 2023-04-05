Родина собирает долги. Кого затронет весенний призыв-2023 в Алтайском крае

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Кто попадает под весенний призыв 2023 года?

Весенний призыв в России продолжается с 1 апреля по 15 июля. Общее количество призывников на текущий сезон кампании составит 147 тыс. человек.

Несмотря на объявленную реформу в российской армии и повышение призывного возраста, пока срочников будут призывать по старым правилам — изменения в законодательстве только планируются. Поэтому на военную службу будут идут молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет.

Срочная военная служба сейчас продолжается 12 месяцев. Получается, что срочники, которых призовут весной-летом этого года, смогут вернуться домой только весной-летом 2024 года.