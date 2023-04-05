Родина собирает долги. Кого затронет весенний призыв-2023 в Алтайском крае

Весенний призыв в России продолжается с 1 апреля по 15 июля. Общее количество призывников на текущий сезон кампании составит 147 тыс. человек.
Несмотря на объявленную реформу в российской армии и повышение призывного возраста, пока срочников будут призывать по старым правилам — изменения в законодательстве только планируются. Поэтому на военную службу будут идут молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет.
Срочная военная служба сейчас продолжается 12 месяцев. Получается, что срочники, которых призовут весной-летом этого года, смогут вернуться домой только весной-летом 2024 года.
Все призывники должны пройти медицинскую комиссию. Молодых людей, имеющих заболевание и отводы по состоянию здоровья, признают негодными. К таким относятся те, кто имеет:
- давление выше 150 на 90, ишемию, порок сердца;
- катаракту или глаукому, близорукость более минус шести диоптрий, отслоение сетчатки;
- полную глухоту или хронический отит;
- заболевания ЖКТ: геморрой, панкреатит, грыжу или язву;
- сколиоз второй степени с деформацией более 11 градусов;
- ожирение выше второй степени;
- хронический энурез;
- плоскостопие третьей степени;
- ВИЧ или гепатит;
- онкологию;
- туберкулез;
- психические заболевания;
- заикание, при котором в значительной степени искажается речь.
Согласно российскому законодательству, отсрочка полагается:
- студентам вузов и аспирантуры очной формы;
- отцам двух и более несовершеннолетних детей, состоящих в браке, а также отцам-одиночкам;
- сотрудникам в сфере IT, компании которых имеют соответствующую аккредитацию;
- воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;
- мужчинам в браке с женщиной, которая находится не менее чем на 26-й неделе беременности.
- опекунам престарелых родителей или ухаживающим за немощными родственниками.
Российские власти заявляли, что молодых людей, призванных на срочную службу, не планируют привлекать к проведению специальной военной операции. Их будут направлять в другие части страны, причем это не касается новых регионов — ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
После прохождения медкомиссии срочников распределят по разным видам войск: ВДВ, ВМФ, сухопутные и ракетные войска, и т.д.
Также у срочников есть право на прохождение альтернативной гражданской службы. На нее могут претендовать все россияне по этическим или религиозным убеждениям, а также представители коренных народов.
По закону повестки должен вручать работник военкомата либо руководитель или уполномоченный представитель организации по месту работы или учебы лично в руки призывнику и под подпись. В документе должны указываться дата и адрес, куда должен явиться новобранец. Получивший повестку человек ставит в ней подпись, а корешок документа возвращается в военкомат.
При этом если в получении повестки расписался не сам призывник, а кто-то другой, например, родственник, знакомый или сосед, то документ не имеет юридической силы.
Российское Минобороны объявило о рассылке с 1 апреля повесток в электронном виде. Также военные сформировали единую базу данных.
Электронные повестки — это оповещение гражданина через интернет с просьбой явиться в военный комиссариат для прохождения службы в армии. Предполагается, что о необходимости явиться в военный комиссариат призывников будут уведомлять на «Госуслугах». Также рассылка предусмотрена через электронную почту.
Стоит отметить, что в российском законодательств все еще не предусмотрена отправка повесток через интернет. Поэтому явка в военкомат по электронным повесткам для призывников может стать обязательной лишь в случае внесения изменений в федеральные законы.
Ранее в Госдуме заявили, что призывников не будут направлять на службу в новые регионы.