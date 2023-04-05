5 апреля
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Политика

Родина собирает долги. Кого затронет весенний призыв-2023 в Алтайском крае

С 1 апреля в России стартовал весенний призыв в российскую армию. О том, как и кого будут призывать этой весной и правда ли, что военкоматы начинают применять электронные повестки — в материале altapress.ru.

Армия России. Военные.
Армия России. Военные.
минобороны.рф, CC BY 4.0
1
Кто попадает под весенний призыв 2023 года?

Весенний призыв в России продолжается с 1 апреля по 15 июля. Общее количество призывников на текущий сезон кампании составит 147 тыс. человек.

Несмотря на объявленную реформу в российской армии и повышение призывного возраста, пока срочников будут призывать по старым правилам — изменения в законодательстве только планируются. Поэтому на военную службу будут идут молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет.

Срочная военная служба сейчас продолжается 12 месяцев. Получается, что срочники, которых призовут весной-летом этого года, смогут вернуться домой только весной-летом 2024 года.

Спецназ Минобороны РФ. Учение бригады специального назначения Западного военного округа.
Спецназ Минобороны РФ. Учение бригады специального назначения Западного военного округа.
минобороны. рф
2
Каких призывников признают негодными к военной службе?

Все призывники должны пройти медицинскую комиссию. Молодых людей, имеющих заболевание и отводы по состоянию здоровья, признают негодными. К таким относятся те, кто имеет:

  • давление выше 150 на 90, ишемию, порок сердца;
  • катаракту или глаукому, близорукость более минус шести диоптрий, отслоение сетчатки;
  • полную глухоту или хронический отит;
  • заболевания ЖКТ: геморрой, панкреатит, грыжу или язву;
  • сколиоз второй степени с деформацией более 11 градусов;
  • ожирение выше второй степени;
  • хронический энурез;
  • плоскостопие третьей степени;
  • ВИЧ или гепатит;
  • онкологию;
  • туберкулез;
  • психические заболевания;
  • заикание, при котором в значительной степени искажается речь.
Спецназ Минобороны РФ. Учение бригады специального назначения Западного военного округа.
Спецназ Минобороны РФ. Учение бригады специального назначения Западного военного округа.
минобороны. рф
3
Кто еще может претендовать на отсрочку от армии?

Согласно российскому законодательству, отсрочка полагается:

  • студентам вузов и аспирантуры очной формы;
  • отцам двух и более несовершеннолетних детей, состоящих в браке, а также отцам-одиночкам;
  • сотрудникам в сфере IT, компании которых имеют соответствующую аккредитацию;
  • воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;
  • мужчинам в браке с женщиной, которая находится не менее чем на 26-й неделе беременности.
  • опекунам престарелых родителей или ухаживающим за немощными родственниками.
Войска специального назначения Минобороны России. Инженерные подразделения. Учения.
Войска специального назначения Минобороны России. Инженерные подразделения. Учения.
минобороны. рф
4
Где будут служить срочники и отправят ли их на Украину?

Российские власти заявляли, что молодых людей, призванных на срочную службу, не планируют привлекать к проведению специальной военной операции. Их будут направлять в другие части страны, причем это не касается новых регионов — ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

После прохождения медкомиссии срочников распределят по разным видам войск: ВДВ, ВМФ, сухопутные и ракетные войска, и т.д.

Также у срочников есть право на прохождение альтернативной гражданской службы. На нее могут претендовать все россияне по этическим или религиозным убеждениям, а также представители коренных народов.

Спецназ Минобороны РФ. Учение бригады специального назначения Западного военного округа.
Спецназ Минобороны РФ. Учение бригады специального назначения Западного военного округа.
минобороны. рф
5
Кто имеет право вручать повестки?

По закону повестки должен вручать работник военкомата либо руководитель или уполномоченный представитель организации по месту работы или учебы лично в руки призывнику и под подпись. В документе должны указываться дата и адрес, куда должен явиться новобранец. Получивший повестку человек ставит в ней подпись, а корешок документа возвращается в военкомат.

При этом если в получении повестки расписался не сам призывник, а кто-то другой, например, родственник, знакомый или сосед, то документ не имеет юридической силы.

Армия России. Военная техника.
Армия России. Военная техника.
минобороны. рф, CC BY 4.0
6
Что такое электронная повестка и имеет ли она такую же силу, как и обычная?

Российское Минобороны объявило о рассылке с 1 апреля повесток в электронном виде. Также военные сформировали единую базу данных.

Электронные повестки — это оповещение гражданина через интернет с просьбой явиться в военный комиссариат для прохождения службы в армии. Предполагается, что о необходимости явиться в военный комиссариат призывников будут уведомлять на «Госуслугах». Также рассылка предусмотрена через электронную почту.

Стоит отметить, что в российском законодательств все еще не предусмотрена отправка повесток через интернет. Поэтому явка в военкомат по электронным повесткам для призывников может стать обязательной лишь в случае внесения изменений в федеральные законы.

Ранее в Госдуме заявили, что призывников не будут направлять на службу в новые регионы.

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