Россия и Турция договорились о торговле в рублях

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, подтвердил планы выведения двусторонней торговли с Россией в год до $100 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой телеканал TRT.

Турция и Россия договорились о переходе к торговле в рублях, заявил Эрдоган. По его словам, на переговорах в Сочи подписан меморандум по дорожной карте торгово-экономических отношений между странами.

«Мы подтвердили нашу цель — довести товарооборот между двумя странами до $100 млрд. Для ее достижения мы хотим развивать сотрудничество во всех областях, включая энергетику, торговлю, туризм, сельское хозяйство. Мы хотим, чтобы наша торговля была более сбалансированной. В Сочи наш министр торговли Муш подписал с вице-премьером России Новаком меморандум — своего рода дорожную карту торгово-экономических отношений между двумя странами», — заявил Эрдоган.

По словам президента, это «принесет деньги Москве и Анкаре». Эрдоган добавил, что обсуждал с российским коллегой применение в Турции карты «Мир» и в этом вопросе есть серьезные подвижки — пять банков страны работают над этим.

Эрдоган также отметил, что его правительство оказывает всяческую поддержку тем, кто хочет инвестировать в Турцию.

Ранее Эрдоган раскритиковал «неподобающее» отношение Запада к президенту России Владимиру Путину.