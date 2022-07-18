Эрдоган заявил о намерении провести двусторонние переговоры с Путиным в Иране

По информации издания, 19 июля в Тегеране проведут встречу Совета сотрудничества высокого уровня. В ней примут участие Эрдоган и иранский президент Ибрахима Раиси.
Также лидер Турции встретится с Владимиром Путиным.
«Эрдоган планирует провести двусторонние переговоры со своим российским коллегой Путиным», — рассказали в канцелярии турецкой стороны.
Ранее Тайип Эрдоган заявил, что Западу нельзя доверять. С его странами можно сотрудничать только в сферах искусства и науки, считает политик.
«Мы спрашиваем у Греции: «Зачем вы построили военные базы?» Они нам дают содержательный ответ: «Против России», — уверен президент Турции.
Между тем Путин приравнял к госизмене переход на сторону противника в военных действиях.