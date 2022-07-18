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Политика

Эрдоган заявил о намерении провести двусторонние переговоры с Путиным в Иране

Двусторонние переговоры Турции и России пройдут во время визита в Иран, запланированного на 18−19 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Владимир Путин с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Владимир Путин с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
kremlin.ru

По информации издания, 19 июля в Тегеране проведут встречу Совета сотрудничества высокого уровня. В ней примут участие Эрдоган и иранский президент Ибрахима Раиси.

Также лидер Турции встретится с Владимиром Путиным.

«Эрдоган планирует провести двусторонние переговоры со своим российским коллегой Путиным», — рассказали в канцелярии турецкой стороны.

Ранее Тайип Эрдоган заявил, что Западу нельзя доверять. С его странами можно сотрудничать только в сферах искусства и науки, считает политик.

«Мы спрашиваем у Греции: «Зачем вы построили военные базы?» Они нам дают содержательный ответ: «Против России», — уверен президент Турции.

Между тем Путин приравнял к госизмене переход на сторону противника в военных действиях.

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