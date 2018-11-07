Россиян будут уголовно наказывать за посещение Крыма и Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предполагающий уголовную ответственность за «незаконное пересечение границ Украины». К таким действиям отнесли посещение Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса, если въехать на эту территорию со стороны России, пишет «Коммерсант».

За время рассмотрения закона в Верховной раде закон успели смягчить. Изначально уголовная ответственность грозила за «незаконное пересечение границы Украины лицом, которое имеет гражданство (подданство) страны-агрессора или другим лицом интересах страны-агрессора».

Теперь наказывать намерены тех, кто пересекает границу Украины «с целью нанесения вреда интересам государства», а также «представителей подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств страны-агрессора» и граждан, «которым запрещен въезд на территорию Украины».

Статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет. За повторный въезд или выезд, совершенный группой лиц, россиянам грозит от трех до пяти лет тюрьмы.