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«Спасибо, господин Путин»: Порошенко поблагодарил российского президента в телеэфире

30 сентября президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала CNN поблагодарил российского президента Владимира Путина за то, что он «сделал Украину более европейской страной», сообщает РИА Новости.

Петр Порошенко.
Петр Порошенко.
president.gov.ua

По словам украинского президента, 5 лет назад евроинтеграцию Украины поддерживали только 33 процента населения, а сейчас — 74 процента.

Кто это сделал? Путин. Поэтому спасибо, господин Путин, за то, что сделали мою страну намного более европейской и готовой защищать европейские и трансатлантические ценности.

Ранее украинский президент заявил, что страна защитилась на определенное время от требований России вернуть 3 млрд долларов. Долг перед Россией возник потому, что она в трудный для Украины момент в 2013 году выкупила ее облигации.

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