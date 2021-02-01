Россияне почти не досмотрели до конца фильм про «дворец в Геленджике»

Как пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование, досмотреть документальное расследование Навального до конца смогли 3,4 млн человек из числа тех, кто открыл его на YouTube.
Видео о дворце возле Геленджика длится около 1 часа 52 минут, но, как правило, зрителей хватило всего на 1 час просмотра.
Тем не менее, по данным на 31 января фильм посмотрели 105 млн пользователей интернета и теперь о «золотых ершиках» наслышаны даже бабушки во дворе. Подростковая аудитория расследования, по подсчетам «Медиаскопа» составила около 21,2 млн человек.
Напомним: Владимир Путин 25 января сделал заявление о том, что этот дворец не принадлежит и никогда не принадлежал ни ему, ни членам его семьи на правах собственности.
А российский олигарх Аркадий Ротенберг 30 января взял этот дворец «на себя». По словам Ротенберга, он решил рассказать об этом «из-за скандала и инсинуаций». Бизнесмен утверждает, что сам строит на мысе Идокопас апарт-отель, он откроется через полтора-два года.