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Политика

Россияне почти не досмотрели до конца фильм про «дворец в Геленджике»

Интересные данные о том, как пользователи интернета смотрели фильм Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о так называемом «Дворце Путина», опубликовала компания «Медиаскоп».

Дворец. Геленджик.
Дворец. Геленджик.
palace.navalny.com.

Как пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование, досмотреть документальное расследование Навального до конца смогли 3,4 млн человек из числа тех, кто открыл его на YouTube.

Видео о дворце возле Геленджика длится около 1 часа 52 минут, но, как правило, зрителей хватило всего на 1 час просмотра.

Тем не менее, по данным на 31 января фильм посмотрели 105 млн пользователей интернета и теперь о «золотых ершиках» наслышаны даже бабушки во дворе. Подростковая аудитория расследования, по подсчетам «Медиаскопа» составила около 21,2 млн человек.

Напомним: Владимир Путин 25 января сделал заявление о том, что этот дворец не принадлежит и никогда не принадлежал ни ему, ни членам его семьи на правах собственности.

А российский олигарх Аркадий Ротенберг 30 января взял этот дворец «на себя». По словам Ротенберга, он решил рассказать об этом «из-за скандала и инсинуаций». Бизнесмен утверждает, что сам строит на мысе Идокопас апарт-отель, он откроется через полтора-два года.

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