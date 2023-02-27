С 28 февраля смогут получить россияне ВНЖ в Казахстане в упрощенном порядке

Казахстан начнет с 28 февраля предоставлять вид на жительство (ВНЖ) на 10 лет для некоторых категорий иностранных граждан, в том числе россиян, сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты населения страны.
Флаг Казахстана.
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Получить такой документ смогут представители профессий, которые признаны дефицитными в республике.
Это онкологи, нейрохирурги, гематологи, неонатологи, эндокринологи, инженеры, бактериологи, архитекторы ИТ-инфраструктур и другие, указывает Газета.Ru. Всего в перечне указана 21 профессия.
Ранее порядок пребывания в стране изменил Казахстан.