27 февраля
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Политика

С 28 февраля смогут получить россияне ВНЖ в Казахстане в упрощенном порядке

Казахстан начнет с 28 февраля предоставлять вид на жительство (ВНЖ) на 10 лет для некоторых категорий иностранных граждан, в том числе россиян, сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты населения страны.

Флаг Казахстана.
Флаг Казахстана.
открытые источники (CC0)

Получить такой документ смогут представители профессий, которые признаны дефицитными в республике.

Это онкологи, нейрохирурги, гематологи, неонатологи, эндокринологи, инженеры, бактериологи, архитекторы ИТ-инфраструктур и другие, указывает Газета.Ru. Всего в перечне указана 21 профессия.

Ранее порядок пребывания в стране изменил Казахстан.

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