Самый богатый барнаульский депутат озвучил свой годовой доход

Депутаты Барнаульской гордумы опубликовали свои доходы за 2021 год. Самый большой заработок показал Андрей Солодилов, пишет amic.ru .

Председатель комитета по бюджету задекларировал 42,7 млн рублей. Солодилов владеет несколькими земельными участками, зданиями и помещениями, магазином и объектом общественного назначения. Также народный избранник располагает жилым домом (334 кв. м) и долей в квартире.

Из транспортных средств у депутата есть Trabant P601S, Toyota Land Cruiser 100, мотоцикл М 106 и еще несколько моделей отечественного автопрома.

На втором месте по доходам Евгений Носенко (28,1 млн рублей), тройку замыкает Алексей Скосырский (23,3 млн рублей).

Ранее о доходах отчитался губернатор Виктор Томенко. Он задекларировал внушительную сумму в 85 млн рублей, но от работы в правительстве там только 5 млн рублей. Остальное принесла продажа недвижимости.