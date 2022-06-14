14 июня
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Политика

Самый богатый барнаульский депутат озвучил свой годовой доход

Депутаты Барнаульской гордумы опубликовали свои доходы за 2021 год. Самый большой заработок показал Андрей Солодилов, пишет amic.ru.

Барнаульская городская Дума.
Барнаульская городская Дума.
altapress.ru

Председатель комитета по бюджету задекларировал 42,7 млн рублей. Солодилов владеет несколькими земельными участками, зданиями и помещениями, магазином и объектом общественного назначения. Также народный избранник располагает жилым домом (334 кв. м) и долей в квартире.

Из транспортных средств у депутата есть Trabant P601S, Toyota Land Cruiser 100, мотоцикл М 106 и еще несколько моделей отечественного автопрома.

На втором месте по доходам Евгений Носенко (28,1 млн рублей), тройку замыкает Алексей Скосырский (23,3 млн рублей).

Ранее о доходах отчитался губернатор Виктор Томенко. Он задекларировал внушительную сумму в 85 млн рублей, но от работы в правительстве там только 5 млн рублей. Остальное принесла продажа недвижимости.

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