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Политика

Секретный китайский космический корабль захватил спутник

Секретный китайский многоразовый космический корабль сделал несколько маневров и сблизился с меньшим спутником, пишет SpaceNews.

И, по всей вероятности, захватил его, указывает Lenta.ru.

К таким выводам пришли несколько экспертов.

В мае от секретного китайского космического корабля отделился неизвестный объект. Не исключено, что объект неизвестного назначения может использоваться для маневров сближения.

Факт

Во время своего второго полета (в 2022-2023 годах) китайский корабль выполнил минимум две операции сближения — захвата — с дочерним спутником.

Ранее сообщалось, что загадочные сигналы стал передавать космический "китайский лазутчик". Их принимают на секретной станции-призраке.

Китайский космоплан стал транслировать неизвестные радиосигналы над США.

Радиосигналы отслеживал бдительный канадский исследователь. По его авторитетному мнению, это свидетельствует о том, что на западном побережье США расположена тайная станция, которая принимает эти сигналы.

Также после недавнего запуска космоплана на орбите появились шесть неизвестных ранее объектов. Несколько из них также передают сигналы. Причем два объекта, по мнению канадца, — спутники.

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