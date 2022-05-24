Шойгу заявил, что Россия сознательно замедляет темп спецоперации на Украине

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия замедляет темпы спецоперации на Украине ради эвакуации мирных жителей, пишет РИА «Новости».

«Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры», — сообщил он на заседании совета глав Минобороны ОДКБ.

Генерал подчеркнул, что российские войска не наносят удары по гражданской инфраструктуре, где могут находиться мирные жители, а военные объекты поражают с помощью высокоточного оружия.

На прошлой неделе министр иностранных дел Сергей Лавров обратился к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой призвать Киев не препятствовать эвакуации мирных жителей.

Москва заинтересована в том, чтобы все гражданские лица покинули зоны военных действий на Украине, и поэтому продолжит открывать гуманитарные коридоры, добавил глава МИД.