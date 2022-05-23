Китайская делегация не аплодировала и покинула зал после выступления Зеленского

После выступления президента Украины Владимира Зеленского на международном экономическом форуме в Давосе китайская делегация не присоединилась к овациям и вскоре покинула зал, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена палаты представителей США Майкла Маккола.

В эфире телеканала CNN он показал фотографию, на которой делегатов из КНР сидят в окружении аплодирующих людей.

Маккол сказал, что все аплодировали стоя за исключением делегации из Китая — они просидели все время оваций, а потом вышли.

По мнению члена палаты представителей, делегация тем самым послала «четкий сигнал» — «они не поддерживают Украину, они не поддерживают Зеленского».



Издание подчеркивает, что Зеленский во время выступления снова призвал страны к участию в восстановлении Украины, введению эмбарго на российскую нефть, полному блокированию банков, IT-сектора РФ и выводу бизнеса из России.

Ранее глава объединенного комитета начальников штабов американских ВС Марк Милли заявил, что риск международного конфликта с участием России и Китая возрос.