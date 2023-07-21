Шутка юмора директора ЦРУ и признание, что о мятеже Пригожина знала американская разведка

Спустя месяц после мятежа Евгения Пригожина и бойцов ЧВК "Вагнер" директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что американская разведка знала о готовящейся попытке госпереворота.

Однако дополнительных деталей не раскрыл, пишет РИА Новости.

Директор ЦРУ также указал, что произошедшее, по его мнению, самый захватывающий эпизод в новейшей истории РФ с начала 90-годов прошлого столетия.

Между тем сейчас бойцы ЧВК "Вагнер" обучают белорусский спецназ военным хитростям. Минобороны Белоруссии показало кадры учений на полигоне.

Занятия построены только на личном опыте и разборе реальных боевых ситуаций.

Минобороны Белоруссии накануне в своих соцсетях сообщило о совместной работе с ЧВК «Вагнер». На протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне «Брестский».

Шутка юмора

Также глава ЦРУ добавил, что он «будет удивлен, если Пригожин избежит дальнейшего возмездия», указывает "МК".

Если бы Бернс был Пригожиным, он бы не уволил своего дегустатора блюд, пошутил директор ЦРУ. Дело в том, что 10 лет назад петербургский ресторатор Евгений Пригожин прошел путь от организации статусных обедов российского лидера Владимира Путина до крупнейшего подрядчика Минобороны и поставщика питания в московские школы.

В питерском ресторане Пригожина обедали первые лица не только России, но США и Франции. Он даже получил прозвище "повар Путина". Дело в том, Евгений Пригожин владел группой компаний "Конкорд", которой принадлежали несколько ресторанов, а также точка питания в Доме правительства. По данным "Фонтанки", именно Пригожину поручали обеспечивать ресторанное обслуживание на мероприятиях президента в Санкт-Петербурге.

Что произошло

Ночью с 23 на 24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал мятеж. В некоторых регионах России усилили меры безопасности. В результате бойцы ЧВК "Вагнер" покинули Ростов, а президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным.

Президент РФ выступил с официальным обращением. Полный текст можно прочитать здесь. Лукашенко прокомментировал военный мятеж и призвал не делать ни из кого героев.

Ранее глава Росгвардии Золотов объяснил, почему бойцы продвигались по РФ так быстро. Он рассказал, что все силы были сконцентрированы на подъезде к Москве.

Факт

Необычная связь с немецким композитором и закрепила за ЧВК Вагнера прозвище "музыканты". Однако некоторые источники утверждают, что у истоков компании стоял офицер с прозвищем Вагнер.