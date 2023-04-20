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Политика

Сибирского губернатора исключили из всех советов при президенте РФ

Глава государства Владимир Путин подписал Указ, которым обновил состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления, пишет 19rusinfo.ru.

Владимир Путин и губернатор Красноярского края Александр Усс.
Владимир Путин и губернатор Красноярского края Александр Усс.
kremlin.ru

Главы Красноярского края Александра Усса ни в одном из 16 советов не оказалось. Регион представляет мэр города Иланский Владимир Максаков.

Между тем в марте сообщалось, что в 2023 году три главы региона, предположительно, подадут в отставку или потеряют свой пост, писал «Коммерсантъ». Так, давно идут разговоры о возможном уходе главы Красноярского края Александра Усса.

Ранее стал известен маршрут побега из-под домашнего ареста сына российского губернатора.

Что произошло

Усса-младшего задержали 17 октября прошлого года в аэропорту Милана по запросу США. Он планировал вылететь в Турцию. Его, еще четверых россиян и двух нефтетрейдеров из Венесуэлы обвиняют в обходе санкций, незаконном получении военных технологий США и венесуэльской нефти, а также в отмывании денег.

Также суд в Милане постановил экстрадировать сына сибирского губернатора в США.

Между тем МВД России отменило заочный арест сыну губернатора Красноярского края Александра Усса Артему, скрывшемуся из-под домашнего ареста в Италии.

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