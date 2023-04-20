Сибирского губернатора исключили из всех советов при президенте РФ

Главы Красноярского края Александра Усса ни в одном из 16 советов не оказалось. Регион представляет мэр города Иланский Владимир Максаков.

Между тем в марте сообщалось, что в 2023 году три главы региона, предположительно, подадут в отставку или потеряют свой пост, писал «Коммерсантъ». Так, давно идут разговоры о возможном уходе главы Красноярского края Александра Усса.

Ранее стал известен маршрут побега из-под домашнего ареста сына российского губернатора.

Что произошло

Усса-младшего задержали 17 октября прошлого года в аэропорту Милана по запросу США. Он планировал вылететь в Турцию. Его, еще четверых россиян и двух нефтетрейдеров из Венесуэлы обвиняют в обходе санкций, незаконном получении военных технологий США и венесуэльской нефти, а также в отмывании денег.

Также суд в Милане постановил экстрадировать сына сибирского губернатора в США.

Между тем МВД России отменило заочный арест сыну губернатора Красноярского края Александра Усса Артему, скрывшемуся из-под домашнего ареста в Италии.