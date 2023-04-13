13 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Стал известен маршрут побега из-под домашнего ареста сына российского губернатора

Итальянские карабинеры установили личности людей, которые помогали сыну красноярского губернатора Александра Усса, Артему, в побеге из-под домашнего ареста, пишет РБК.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
СС0

В числе сообщников Усса были не менее 10 человек, пишет La Repubblica. Миланская прокуратура считает — Усс-младший оиспользовал несколько машин, чтобы покинуть Италию.

По версии следствия, Усс сначала выехал в Словению, а оттуда — в Сербию. И уже оттуда вылетел в Россию (Белград, в отличие от стран ЕС, не прекращал авиасообщение с Россией).

24 марта Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии. Карабинеры нашли в его квартире сломанный электронный браслет. Дома на полную громкость работал телевизор.

Между тем МВД России отменило заочный арест сыну губернатора Красноярского края Александра Усса Артему, скрывшемуся из-под домашнего ареста в Италии.

Ему изменили меру пресечения — на подписку о невыезде.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков обещал, что Москва сделает все возможное для защиты Усса.

Что произошло

Усса-младшего задержали 17 октября прошлого года в аэропорту Милана по запросу США. Он планировал вылететь в Турцию. Его, еще четверых россиян и двух нефтетрейдеров из Венесуэлы обвиняют в обходе санкций, незаконном получении военных технологий США и венесуэльской нефти, а также в отмывании денег.

Также суд в Милане постановил экстрадировать сына сибирского губернатора в США.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость