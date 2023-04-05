Заочно арестованному в РФ сыну губернатора изменили меру пресечения

Усс-младший находится в Москве и побывал в следственном департаменте, где ответил на множество вопросов.
Ему изменили меру пресечения — на подписку о невыезде.
24 марта он сбежал из-под домашнего ареста в Италии.
Усса-младшего задержали 17 октября прошлого года в аэропорту Милана по запросу США. Он планировал вылететь в Турцию. Его, еще четверых россиян и двух нефтетрейдеров из Венесуэлы обвиняют в обходе санкций, незаконном получении военных технологий США и венесуэльской нефти, а также в отмывании денег.
Обмен
Защита сына губернатора Красноярского края считает, что Вашингтон впоследствии может использовать россиянина, чтобы обменять арестованных в РФ граждан США.
Реакция Кремля и отца
Губернатор Красноярского края Александр Усс говорил о «политическом окрасе» обвинений против его сына. МИД РФ назвал дело в отношении Усса-младшего продолжением «развернутой Вашингтоном масштабной кампании по захвату россиян».
Представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что Москва сделает все возможное для защиты Усса. Дипломатические представительства будут принимать участие в защите интересов гражданина России, пообещал представитель Кремля.
Российское дело
Ранее задержанный в Италии сын красноярского губернатора Усса Артем попросил выслать его в РФ. В России в отношении него открыто дело по обвинениям в мошенничестве.
Артем Усс — единственный сын красноярского губернатора Александра Усса. Он регулярно получал госконтракты на поставку угля в различные учреждения Красноярского края. Является одним из учредителей предприятия «Сибуголь».