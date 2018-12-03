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Политика
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СМИ сообщили, что коалиция США выпустила ракеты по позициям сирийской армии

Сирийский телеканал Ikhbariya со ссылкой на военный источник сообщил, что 2 декабря силы международной коалиции во главе с США выпустили несколько ракет в направлении позиций сирийской армии. Об этом пишет РИА Новости.

Сирия, Дамаск.
Сирия, Дамаск.
Открытые источники в интернете (СС0)

По данным сирийского телеканала, инцидент произошел около 21.00 по мск к югу от города ас-Сухне. Ущерб от действий коалиции — только материальный.

30 ноября сирийские военные сообщили об отражении атаки израильских ВВС под Дамаском. По данным сирийской стороны, было сбито несколько ракет и самолет.

Однако позже агентство заявило об аннулировании этого сообщения, так как источник, рассказавший о сбитом самолете, позже опроверг это заявление. Израильские военные также опровергли данные о сбитом самолете.

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