Снизить на пять лет стаж для досрочного выхода на пенсию предлагают социалисты

Несмотря на то, что с момента реформирования пенсионной реформы прошло пять лет, эта тема остается одной из самых обсуждаемых в политических и общественных кругах. Регулярно поднимается вопрос, что принятое Правительством РФ решение ущемляет права граждан. Как сообщает пресс-служба алтайских социалистов, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» предложил внести поправки в действующее законодательство.

Алтайские социалисты рассказали, что руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов выступил с инициативой снизить на пять лет трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Законопроект по данному вопросу внесен на рассмотрение депутатов Государственной Думы. Политик призвал парламентариев поддержать это предложение.

По действующему законодательству граждане могут получить досрочную пенсию в том случае, если трудовой стаж у мужчины составляет 42 года, а у женщины — 37 лет. Теоретически на пенсию они могут уходить за два года до наступления пенсионного возраста, но не ранее 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины).

На практике, при существующих условиях мало кто из наших граждан может воспользоваться правом досрочного выхода на пенсию, — цитирует пресс-служба депутата Госдумы, лидера алтайских социалистов Александр Терентьев. — Получается, что это лишь на бумаге существующая льгота. Посчитайте — подавляющая часть выпускников школ продолжает обучение в высших или средних специальных учебных заведениях и оканчивает их в 22-23 года. Только после этого они приступают к трудовой деятельности. Когда они успеют наработать стаж для досрочной пенсии? Правильно — мужчины к 65-ти годам, женщины к 60-ти. О каком тогда досрочном выходе на заслуженный отдых мы говорим? Чисто декларативная норма.

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