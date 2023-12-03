3 декабря
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Политика

София Ротару вывезла своего внука с Украины

София Ротару вывезла своего 29-летнего внука Анатолия Евдокименко с Украины, пишет «Утро.ру».

София Ротару.
София Ротару.
sofiarotaru.com

За отправку за пределы Украины своего внука певица отдала солидную сумму и за границей она оплачивает наследнику буквально все.

Страна, куда уехал внук "хуторянки", не называется.

Евдокименко выступает под творческим псевдонимом SHMN, указывает Lenta.ru.

Ранее алтайские музыканты записали метал-кавер песни Софии Ротару. Они по-новому прочли хит 80-х от Софии Ротару "Было, но прошло".

Также поклонники оценили "бицуху" Софии Ротару. Между тем София Ротару подверглась нападкам со стороны российских коллег за то, что она якобы поддерживает военную операцию на востоке Украины.

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