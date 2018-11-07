Сотрудницу российского правительства уволили за «слив» СМИ служебной информации

Недобросовестную чиновницу выявили в результате служебной проверки после публикации в одной из центральных изданий внутриправительственной переписки.

Осведомленный источник отказался назвать имя чиновницы, сказав только, что приказ о ее увольнении уже подписан.

Увольнением дело не ограничится — собранные в результате проверки материалы «переданы в правоохранительные органы для дальнейшей процессуальной оценки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела», пишет polit.ru.

Это не единичный случай и подобные увольнения уже имели место в прошлом году. Контроль за документооборотом между ведомствами и внутри аппарата правительства будет усилен.