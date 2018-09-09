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Социологи рассказали, сколько украинцев симпатизируют Путину

Руководитель украинской социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович заявил в эфире «Обозреватель-ТВ», что Владимиру Путину симпатизирует каждый шестой житель Украины. Эти люди также выступают за восстановление связей с Москвой, сообщает РИА Новости.

Митинг в поддержку действий Владимира Путина по разрешению политического кризиса на Украине. Барнаул, 13 марта 2014 года.
Митинг в поддержку действий Владимира Путина по разрешению политического кризиса на Украине. Барнаул, 13 марта 2014 года.
Олег Богданов

По словам социалога, примерно 16% украинцев имеют пророссийские настроения и положительно относятся к Путину. В основном это население Донбасса, а также южных и восточных регионов страны

По мнению Алексея Антиповича, это может привести к тому, что в Верховную раду пройдет пророссийская партия.

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