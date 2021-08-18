Спасибо партии за это. Какими были пенсии при Ленине, Сталине, Хрущеве и Брежневе

65 лет назад в СССР впервые приняли закон о государственных пенсиях. В этот день, 14 июля 1956 года, страна вполне могла бы отмечать праздник: день пенсионера. Газеты печатали восторженные отзывы: «Спасибо родной партии», «Будем трудиться еще лучше». Но ликование не было всеобщим — колхозникам госпенсии не полагались. Altapress.ru разбирался, как социалистическое государство обеспечивало своих пенсионеров.

Бедная Валентина

В июле 1964 года газета «Алтайская правда» рассказала душераздирающую историю Валентины Лебедевой из села Тулай Ребрихинского района. Молодая женщина долго болела и долго лечилась. А когда поздоровела и пришла к председателю колхоза просить работу, тот ее отшил.

Мы тебе платим пенсию и вообще — инвалидов к работе не допускаем, — заявил он.

Между тем, в день публикации этой статьи в СССР приняли закон, обеспечивший всех колхозников-пенсионеров и инвалидов государственными пенсиями. Что же было до этого и какой пенсией попрекал Лебедеву товарищ председатель?

Плакаты времен СССР. my-ussr.ru

Кому полагались пенсии при Ленине

Надо сказать, что большевики, взяв власть, поначалу платили пенсии только тем, кто не мог работать, независимо от возраста. У предложения давать деньги «за седины» было немало противников.

Фарисейское уважением к сединам и морщинам — шутка, чуждая пролетарской морали, — писал в 1924 году в журнале «Вопросы страхования» работник соцстраха Николай Быховский (цитату приводит экономист из Иркутска Дмитрий Федотов). — Если ты старик и способен к труду — работай. А лишишься трудоспособности — получай пенсию.

И вполне логично, что в 1918 году советская власть облагодетельствовала пенсиями сначала инвалидов-красноармейцев, в 1920-м — еще и людей, имевших особые заслуги перед революцией. В обоих случаях условием было потеря способности трудиться.

В июле 1933 г. Горсовет принял решение о предоставлении бывшим красногвардейцам дополнительных льгот. городской архив

Это был настоящий социальный эксперимент. До прихода большевиков к власти пенсионное обеспечение в России развивалось. Так, право на пенсию к этому времени уже имели все «бюджетники» — чиновники, медработники, ветеринары, офицеры и прапорщики, учителя и профессора, рабочие казённых заводов. Для того надо было иметь стаж 35 лет, а если получил увечья — то 30.

Кроме этого развивались особые накопительные кассы (их называли эмеритальными). Их создавали при ведомствах и крупных, уже частных, заводах и фабриках для выплаты пенсий работникам.

В 1919 году Ленин своим декретом отменил все царские пенсии — в том числе «эмеритальные», лишив будущего рабочий класс. Деньги из накопительных касс конфисковали в доход государства.

Агитационно-пропагандистские плакаты большевиков времен Гражданской войны. trinixy.ru/

Когда появился пенсионный возраст

После смерти вождя мирового пролетариата эксперимент начали потихоньку сворачивать.

В 1924 году пенсии по старости ввели для преподавателей вузов с 65 лет. В 1928-м — для работников текстильной, а потом и для всей государственной промышленности. В 1937-м пенсионным обеспечением охватили и служащих.

Кстати, в конце 1920-х годов ученые по заданию партии изучили процесс старения. По их данным, мужчины с 60 лет, а женщины с 55 не могут работать продуктивно, пишет «Коммерсантъ». Этот возраст закрепили в 1932 году — и, как вы понимаете, надолго.

Заготовка кормов в кормосовхозе Алейского района. disk.yandex.ru/a/_UoQbxlW3VbmDj

Сколько получали пенсионеры

Газеты тех лет подавали пенсионное обеспечение как большое достижение советской власти под руководством вождя Сталина. Но от нищеты достижение, увы, не спасало.

Историк Владимир Мамяченков приводит сведения из Большой советской энциклопедии: до войны минимальная пенсия по старости, за выслугу лет и для инвалидов первой группы составляла 50 рублей. Для инвалидов второй и третьей групп — 40 и 25.

На минимальную пенсию можно было покупать в день по килограмму хлеба — и все. В 1940 году килограмм пшеничного хлеба стоил 1,7 рублей, говядины — 10, литр молока — 2. И это госцены, на рынке все было дороже.

Деньги 1937 года ru.wikipedia.org

Данных о том, сколько человек получали минимальную пенсию, найти не удалось. Историк Галина Иванова приводила уже послевоенные сведения: в середине 1950-х годов 70% пенсионеров из числа рабочих и служащих получали не более 210 рублей неработающие и 150 работающие «старыми деньгами» (до деноминации 1961 года).

Повышенные — льготные — пенсии полагались остальным 30%, но и они были невелики.

Недовольство пенсионным обеспечением стало прорываться в 1950-х годах. О том, каково это — жить на пенсию, в 1954 году люди писали, например, на избирательных бюллетенях во время выборов в Верховный Совет.

Бедность. Пенсии. Pixabay.com

Размер пенсии установлен 90−155 рублей (после 1961 года это — 9−15,5 рублей. — Прим. Altapress.ru). Этих денег может хватить только на одного человека и то только на хлеб", — приводит слова избирателя Владимир Мамяченков.

Другие описывали свои ситуации газете «Правда». Вот, например, кусочек письма из города Сенгилей Ульяновской области, присланного в том же 1954 году (опубликовано в архиве Яковлева).

Прошу ответить на несколько вопросов, имеющих важное значение для нас престарелых инвалидов труда, поскольку получаемая нами пенсия не обеспечивает прожиточного минимума.

Плакаты СССР. my-ussr.ru

Было ли социальное равенство

Между тем, это была еще не вся проблема. Размер выплат к тому времени определяли более 960 нормативных актов, и разнобой в размерах пенсий был весьма существенный.

Так, инвалид войны третьей группы, живущий в городе, получал 90 рублей, второй — 300, семья убитого офицера — 800−900 рублей. Подполковник, вышедший в отставку по возрасту, 1500−1900 (до 1961 года). А семья, живущая в селе и имеющая 3−4 детей, потерявших кормильца, 70−80.

При этом вовсе не платили пенсии инвалидам детства и людям, получившим увечья из-за несчастных случаев или болезней — если у них не было определенного стажа. Для жителей страны, объявившей социальное равенство и заботу о людях, это было по меньшей мере обидно.

На птицеферме колхоза имени Куйбышева , Павловский район. Алтайский край. photochronograph.ru

Все , кроме колхозников

Новый закон о пенсионном обеспечении приняли в 1956 году, когда главой государства был Никита Хрущев. Это было событие!

Закон гарантировал пенсии по старости, по инвалидности, по потере кормильца для рабочих, служащих и военных. Он ввел единый возраст (55 и 60 лет, для вредных производств ниже) и единые требования к стажу, единый порядок исчисления пенсий.

Но, надо сказать, закон вызвал сумятицу: на местах никак не могли понять, какие выплаты учитывать в зарплате, от которой исчисляли и пенсию. И все же, как утверждает Мамяченков, средний размер пенсий в стране увеличился на 81% (по другим данным — на 148−213%). Минимальная же пенсия составила 300 рублей (в новых ценах — 30), максимальная — 1200 (120).

Были в этом законе еще два важных момента. Во-первых, он отменил пенсии по старости работающим пенсионерам (после чего они стали массово увольняться). Во-вторых, колхозникам государственные пенсии по этому закону вообще не полагались. Как же они жили раньше?

Плакаты времен СССР. omsklogo.ru

Жили за счет подсобных хозяйств

Массовое вступление в колхозы началось, как известно, в 1929 году. Никаких пенсий колхозникам сначала не платили — кроме, конечно, инвалидов-красноармейцев и людей с особыми заслугами (о которых мы написали выше).

Поэтому на пенсию члены коллективных хозяйств, если могли, не уходили — пахали «до упора». Буквально — как завещал Ленин.

Как и все или почти все, держали подсобное хозяйство — на колхозную зарплату не разгуляешься. При этом и молодые, и престарелые владельцы ЛПХ обязаны были платить сельхозналог и сдавать продукты в фонд государства — зерновые, картофель, яйца, мясо.

Плакаты времен СССР. my-ussr.ru

Престарелых колхозников, имеющих подворье, освободили от налогов только в 1937—1938 годах — да и то не всех. Только тех, у кого в семье не было трудоспособных членов.

В 1932 году, то есть спустя 15 лет после прихода к власти, большевики задумались, как поощрить состарившихся колхозников и инвалидов коллективного труда.

И возложили это на сами колхозы. По решению общего собрания правлениям разрешили формировать свой, то есть колхозный, «пенсионный фонд», отчисляя до 2% валовой выручки. Такую вот колхозную пенсию и получала заболевшая Валентина Лебедева из села Тулай в 1964 году.

Мои земли. 1960—1964. Х., м. Собственность ГХМАК. Геннадий Борунов

Как назначали пенсии колхозы

Но по факту многие колхозные пенсионеры, особенно в первые годы, денег не видели: вместо этого им выдавали зерно, сено, дрова и т. п., пишет Lenta.ru.

Причем пенсионная система охватила далеко не все хозяйства. Председатель колхоза «Родина» Шипуновского района Федор Гринько, например, рассказывал журналисту «Алтайской правды»: «У нас в колхозе пенсия выплачивается с 1958 года».

К началу 1960-х страна гордилась полетом Юрия Гагарина в космос, пуском на воду атомного ледокола «Ленин» и освоением целины. А жизнь пенсионера, отработавшего на колхозном поле, зависела от того, какие правила установит общее собрание и сможет ли родной колхоз откладывать деньги.

Причем выплата зачастую зависела от размера подсобного участка, состава семьи пенсионера, наличия коровы-кормилицы (есть корова — пенсия уменьшается). Пенсионный возраст в отдельно взятом хозяйстве тоже определяли сообща.

Плакат времен СССР. school.pfr.gov.ru

Чем была плоха колхозная пенсия

Разрыв в величине колхозных пенсий в стране был огромный. Да и неудивительно: были колхозы-миллионеры — вот они могли себе позволить содержать своих стариков. И были отсталые.

В Брянской области в начале 1960-х средний размер пенсии колебался от 2,4 рублей до 8,5 рублей — это из серии «лучше, чем ничего». В колхозе «Луч» в Подмосковье — от 10 до 30 рублей. В «Коммунистическом маяке» на Ставрополье — более 30 рублей, приводит данные историк Ольга Капустина.

А в некоторых колхозах пенсии и вовсе платили только тем, у кого не было родственников. Хуже того, в одной деревне жили люди, которым платили государственные пенсии — председатели колхозов, инвалиды войны, специалисты и механизаторы машинно-тракторных станций — и престарелые колхозники, имевшие шиш да маленько.

Лесопильный завод сельхозартели «Красная звезда» Волчихинского района. 1946−1950-е годы. photochronograph.ru

Что сделал Хрущев

15 июля 1964 года закон о государственных пенсиях колхозникам был принят — с Нового года он вступил в силу. Только в России предстояло назначить пенсии 4 млн колхозников.

Закон ввел единые правила для всей колхозной системы — для пенсионеров, инвалидов, потерявших кормильца, беременных. Со своей стороны колхозы обязали отчислять 4% выручки в централизованный фонд, который пополнялся также и из госбюджета. Платил пенсии собес.

Это был, конечно, прорыв, но, как пишет историк Мамяченков, государство «лишний раз обидело жителей села»: пенсионный порог для них установили на пять лет выше, чем для прочих категорий граждан — 65 лет для мужчин и 60 для женщин.

Минимумальная пенсия, гарантированная государством, у колхозника был меньше, чем у рабочих: 12 рублей (для рабочих — 30). Максимальная тоже — 102 (для рабочих 120). Впрочем, и этот максимум для престарелых сельчан был недостижимой мечтой.

По данным Ольги Капустиной, через год после вступления в силу нового закона — то есть в конце 1965 года — средний размер пенсии о колхозников на территории России составлял… 12,6 рублей в месяц. Килограмм мяса в те годы стоил 2 рубля.

«Мы за колхозы!» Russianphoto

Как его внедряли

Да ладно бы только это. По какой-то странной российский традиции реформа пенсионного обеспечения колхозников не учла массу нюансов.

Например, чтобы получать пенсию, нужен был стаж работы в колхозе — 25 лет (мужчины) и 20 лет (женщины). Ее рассчитывали из средней зарплаты за предпенсионное десятилетие (для расчета брали любые пять лет из 10-летки).

Но в архивах многих колхозов не было сведений о зарплатах — тем более, что ее далеко не всегда платили деньгами. Где-то архивы и вовсе были утрачены — их уничтожали при реорганизации хозяйств, порой даже использовали при растопке печей. Людям приходилось искать свидетелей.

Для пенсионного обеспечения только в колхозах Владимирской области на 1 ноября 1965 года было опрошено более 60 тыс. свидетелей, — писала Ольга Капустина.

Некоторые колхозники оказались равнее других. Лариса Изюмина, историк из Вологды, объясняет: председателям колхозов, специалистам с высшим и средним образованием, главным бухгалтерам и механизаторам дали право на более высокие госпенсии. Для этого в том же году даже приняли отдельное постановление.

Пенсии в СССР. А.М. Пудовкин ( МГИМО).

Как меняли пенсии колхозникам

Кажется невероятным, но у части колхозников пенсия уменьшилась — государство оказалось менее щедрым, чем родной богатый колхоз. Предполагалось, что разницу доплатит хозяйство. Доплачивали или нет? Маловероятно — ведь теперь колхоз отчислял 4% в централизованный фонд, а до реформы — 2% в свой.

А другие колхозники пенсии и вовсе лишились на какое-то время. Эта трагедия произошла там, где общим собранием установили колхозный пенсионный возраст, как у рабочих и служащих — то есть на 5 лет ниже, чем по хрущевскому закону. «Только в Старополье пенсий лишились 24 тыс. человек», — пишет Капустина.

В общем, остается удивляться великому терпению советских колхозников… Пенсионный возраст им, кстати, понизили до общесоюзного только с 1 января 1968 года — поклонники СССР и сегодня пишут об этом с большим пиететом: были ж, дескать, счастливые времена, когда его понижали.

Но «наказание» за сельскую жизнь сохранялось еще не один год. Так, до 1978 году колхозникам, имевшим подсобное хозяйство, пенсию уменьшали на 15%. А до 70 рублей минимальную пенсию для сельских работников повысили только к 1 ноября 1989 года.