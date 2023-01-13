Стали известны имена военных, окружавших Путина в новогоднем обращении к нации

Все они получили награды 31 декабря, пишут «Известия». А сейчас вернулись или собираются возвращаться в зону СВО.
Стоявшая справа от Путина — капитан медицинской службы Анна Сидоренко. Старшина Ирина Царукаева сказала, что награда от Верховного главнокомандуещего — сказка.
Майор Евгений Волков заявил — ему поучаствовать в подобном мероприятии глава государства предложил неожиданно.
Старший лейтенант Александр Гвоздеров удивился предложению российского лидера. Механик-водитель танка Тимофей Матвеев добавил — все очень волновались.
Майор Шамиль Юсупов получил в подарок от президента часы, пишет Lenta.ru. Замкомандира реактивного дивизиона Александр Саввон и старший лейтенант Юрий Шнайдер вернулись в зону СВО.
В новогоднем обращении к нации Путин говорил о судьбе России. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин вручил награды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм в ходе спецоперации.
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