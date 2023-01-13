13 января
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Политика

Стали известны имена военных, окружавших Путина в новогоднем обращении к нации

Стали известны имена военнослужащих, участвовавших в новогоднем обращении президента РФ Владимира Путина.

Новогоднее обращение к гражданам России.
Новогоднее обращение к гражданам России.
kremlin.ru

Все они получили награды 31 декабря, пишут «Известия». А сейчас вернулись или собираются возвращаться в зону СВО.

Стоявшая справа от Путина — капитан медицинской службы Анна Сидоренко. Старшина Ирина Царукаева сказала, что награда от Верховного главнокомандуещего — сказка.

Майор Евгений Волков заявил — ему поучаствовать в подобном мероприятии глава государства предложил неожиданно.

Старший лейтенант Александр Гвоздеров удивился предложению российского лидера. Механик-водитель танка Тимофей Матвеев добавил — все очень волновались.

Майор Шамиль Юсупов получил в подарок от президента часы, пишет Lenta.ru. Замкомандира реактивного дивизиона Александр Саввон и старший лейтенант Юрий Шнайдер вернулись в зону СВО.

В новогоднем обращении к нации Путин говорил о судьбе России. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин вручил награды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм в ходе спецоперации.

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