23 августа
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Политика

Стало известно, кто займет должность главкома ВКС вместо Суровикина

Главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Сергей Суровикин освобожден от должности.

ВКС России. Истребители.
ВКС России. Истребители.
мвд.рф

Врио главкома ВКС России назначен генерал-полковник Виктор Афзалов, пишут РИА Новости.

Он уже был врио главкома ВКС — когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск и сил в зоне спецоперации.

Что произошло

Генерала армии Сергея Суровикина сняли с поста главкома воздушно-космических сил РФ. Причина - переход на другую работу, однако он все еще в распоряжении Минобороны.

Суровикин занимал должность главкома ВКС с 2017 года. С 2017 по 2019 годы с перерывом руководил российской группировкой в Сирии. The New York Times утверждали, что Сергей Суровикин мог знать о том, что Пригожин готовит мятеж, который произошел 24 июня. Есть версии, что генерала подозревают в помощи ЧВК "Вагнер" или в том, что Суровикин не помешал бойцам. В Кремле назвали это назвали спекуляцией.

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