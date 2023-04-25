Стало известно, откуда дроны-камикадзе добрались до бухты Севастополя и атаковали город. Видео взрыва

Накануне движение катеров и паромов остановили в Севастополе, не объясняя причины.

Пассажиры добирались до мест наземным транспортом. Позже выяснилось, что город атаковали надводные дроны.

Также стало известно, что Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде Севастополя. Один дрон уничтожили силами по противоподводно-диверсионному обеспечению, второй взорвался сам.

Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности.

Позднее сообщалось, что от взрыва дрона вылетели стекла в зданиях, прилегающих к прибрежной черте.

Минобороны РФ опубликовало заявление, в котором приводятся результаты анализа маршрута движения украинских безэкипажных катеров, указывает «МК». По данным ведомства, их запустили из акватории порта Одесса.

Ранее беспилотники атаковали Севастополь. Сработала система ПВО. Российский флот уничтожил три беспилотника над городом.

Дроны пытались проникнуть в бухту. Моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия.

Сообщалось, что два беспилотника упали на территории воинской части в Крыму. Один взорвался. Также два беспилотника попытались атаковать нефтебазу в Туапсе ночью. Нефтехранилище не пострадало, но начался пожар в хозяйственном строении.