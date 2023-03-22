22 марта
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Происшествия

Беспилотники атаковали Севастополь. Сработала система ПВО

Рано утром 22 марта российский флот уничтожил три беспилотника над городом, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Дроны. Беспилотники.
Дроны. Беспилотники.
СС0

Дроны пытались проникнуть в бухту. Моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели, указывает Газета.Ru.

От взрывов выбило стекла в зданиях на улице Ленина 2 и в доме Москвы.

Никто из людей не пострадал.

Ранее дрон подорвал резервуар нефтеподстанции под Белгородом. На аппарате находилась взрывчатка.

Он врезался в резервуар объемом 3000 тонн, но нефти там не было. От удара произошел взрыв, образовалось отверстие в один квадратный метр.

Сообщалось, что два беспилотника упали на территории воинской части в Крыму. Один взорвался.

Ранее два беспилотника попытались атаковать нефтебазу в Туапсе ночью 28 февраля. Нефтехранилище не пострадало, но начался пожар в хозяйственном строении.

Между тем у рухнувшего рядом со станцией «Газпрома» беспилотника нашли взрывчатку. Аппарат нашли примерно в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции в Коломенском районе у деревни Губастово.

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