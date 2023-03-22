Беспилотники атаковали Севастополь. Сработала система ПВО

Рано утром 22 марта российский флот уничтожил три беспилотника над городом, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Дроны пытались проникнуть в бухту. Моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели, указывает Газета.Ru.

От взрывов выбило стекла в зданиях на улице Ленина 2 и в доме Москвы.

Никто из людей не пострадал.

Ранее дрон подорвал резервуар нефтеподстанции под Белгородом. На аппарате находилась взрывчатка.

Он врезался в резервуар объемом 3000 тонн, но нефти там не было. От удара произошел взрыв, образовалось отверстие в один квадратный метр.

Сообщалось, что два беспилотника упали на территории воинской части в Крыму. Один взорвался.

Ранее два беспилотника попытались атаковать нефтебазу в Туапсе ночью 28 февраля. Нефтехранилище не пострадало, но начался пожар в хозяйственном строении.

Между тем у рухнувшего рядом со станцией «Газпрома» беспилотника нашли взрывчатку. Аппарат нашли примерно в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции в Коломенском районе у деревни Губастово.