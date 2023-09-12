12 сентября
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Политика

Стало известно, зачем Ким Чен Ын приедет в Россию

Визит Ким Чен Ына официально подтвердили. Впервые за четыре года лидер КНДР едет заграницу. Зачем главе Северной Кореи понадобилось разговаривать с Путиным, да еще и на территории России - в разборе altapress.ru.

Ким Чен Ын прибыл в Россиию.
Ким Чен Ын прибыл в Россиию.
instagram.com/kozhemiako.oleg

Зачем Ким Чен Ын едет в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал только, что сначала пройдут переговоры делегаций. Затем Путин лично переговорит с Ким Чен Ыном.

Однако точной темы переговоров не раскрывают.

Почему не по воздуху

У Ким Чен Ына нет аэрофобии, но несмотря на это, большую часть поездок он провел в бронепоезде.

Причина такой привязанности к железнодорожному транспорту заключается в северокорейской политической культуре.

Первая остановка

Традиционно первой остановкой в России станет станция Хасан. Далее, чтобы доехать до Владивостока для встречи с Владимиром Путиным, Ким Чен Ыну потребуется несколько часов. Конечно, не факт, что он сразу поедет туда.

Напомним, что в 2002 году его отец сначала посетил Комсомольск-на-Амуре, на обратном пути заглянул в Хабаровск и лишь после этого вернулся во Владивосток, чтобы переговорить с президентом России.

Первая поездка в Россию

В прошлый раз Ким Чен Ын приезжал в Россию в 2019 году. Тогда он заявил, что рад находится на российской земле.

Все предметы с которыми соприкасался высший руководитель Северной Кореи, предварительно обеззараживали. Также его сопровождало большое количество телохранителей, даже когда он передвигался в лимузине.

Накануне мы делали разбор о бронепоезде на котором Ким Чен Ын едет к Владимиру Путину.

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